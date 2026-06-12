Acredite ou não... a Ásia leva vantagem sobre a Europa na Copa do Mundo!

As seleções asiáticas continuaram a se impor com força diante de suas congéneres europeias na Copa do Mundo, com a Coreia do Sul conquistando uma vitória valiosa por 2 a 1 sobre a República Tcheca nesta manhã de sexta-feira, horário de Greenwich, nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, confirmando assim a continuidade do domínio asiático nos confrontos diretos nas últimas edições do torneio.
A vitória sul-coreana reforçou os números impressionantes alcançados pelas seleções da Confederação Asiática de Futebol (AFC) contra as seleções da UEFA desde a edição de 2022, já que as seleções europeias perderam 6 das 11 partidas contra seus adversários asiáticos, contra apenas 4 vitórias e um empate.
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De acordo com a rede francesa “stats foot”, as estatísticas revelam uma mudança clara em comparação com o que aconteceu nas duas edições anteriores da Copa do Mundo, quando as seleções europeias sofreram apenas uma derrota contra as asiáticas em 15 confrontos, contra 10 vitórias e 4 empates.
Os números indicam que a tradicional diferença entre os dois continentes tornou-se menor do que era anteriormente, especialmente com o desenvolvimento contínuo das seleções asiáticas nos níveis técnico e físico, e sua capacidade de acompanhar as grandes escolas europeias.
Com a vitória sobre a República Tcheca, a Coreia do Sul ficou em segundo lugar no Grupo A, com 3 pontos, atrás do México, que venceu a África do Sul na estreia (2 a 0), apenas pelo saldo de gols.
A seleção tcheca ocupa o terceiro lugar do grupo, à frente da África do Sul, última colocada, apenas pelo saldo de gols.