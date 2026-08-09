Acordo quase fechado: poucas horas separam Rodri do Barcelona

A transferência do astro da seleção espanhola Rodri Hernández, do Manchester City para o Barcelona, aproxima-se de suas etapas finais, após as duas partes chegarem a um acordo quase definitivo que inclui um valor fixo além de cláusulas variáveis, em uma negociação que deve ser anunciada oficialmente nos próximos dias, depois de resolvidos alguns detalhes pendentes que ainda dificultam o anúncio oficial.

O jornal espanhol Mundo Deportivo afirmou que o clube catalão conseguiu reduzir a grande diferença que existia entre as exigências financeiras do City e a oferta inicial apresentada pelo Barcelona, enquanto um acordo definitivo foi alcançado com o jogador de 30 anos há poucos dias, restando-lhe apenas um ano de contrato com o clube inglês.

O jornal esclareceu que as duas partes estão a poucos passos da troca dos documentos necessários para concluir a assinatura, à espera da aprovação final de alguns detalhes técnicos relacionados à estrutura financeira da negociação, o que abre caminho para a chegada do meio-campista espanhol às fileiras do Barcelona já no início desta semana.

O treinador do Barcelona, Hansi Flick, faz questão de fechar a transferência o mais rápido possível, apesar das declarações do técnico do Manchester City, Enzo Maresca, que apontou que Rodri deve se juntar ao time inglês na próxima sexta-feira para iniciar os treinos de preparação para a nova temporada. No entanto, os últimos acontecimentos indicam que o destino do jogador já está definido rumo à Catalunha.

O treinador alemão busca uma preparação antecipada para a partida de estreia no Campeonato Espanhol, marcada para daqui a duas semanas, e deseja conhecer o elenco disponível ao longo de toda a temporada antes do início das competições oficiais, especialmente com a janela de transferências seguindo aberta até 31 de agosto, o que faz do fechamento das negociações urgentes uma prioridade máxima para a comissão técnica.

A negociação teve uma reviravolta dramática na posição do jogador, para quem o Barcelona não era a primeira opção no início da janela de transferências nem mesmo após o fim da Copa do Mundo, sendo que suas dúvidas em relação ao Real Madrid e o fato de um acordo quase definitivo com o clube merengue não ter sido oficialmente ativado foram fatores decisivos na mudança de seu destino.

Flick espera poder contar com Rodri praticamente no mesmo período que os demais campeões do mundo do elenco, que devem iniciar os treinos na próxima quarta-feira após terem tirado suas folgas excepcionais em razão da participação na Copa do Mundo, o que dá ao treinador alemão uma melhor oportunidade de montar sua equipe titular antes do início da nova temporada.