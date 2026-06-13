O Leicester City vai nomear Russell Martin como técnico principal, segundo informou Fabrizio Romano neste sábado. Com isso, René Hake, que foi assistente de Robin van Persie no Feyenoord, parece estar definitivamente fora da disputa.

No início desta semana, a Voetbal International informou que Hake estava na lista de desejos do ex-campeão da Premier League. Os Foxes tiveram uma temporada decepcionante e foram rebaixados da Championship para a terceira divisão da Inglaterra.

O Leicester contratou Gary Rowett no início de fevereiro, após a demissão de Martí Cifuentes após 194 dias no cargo. Rowett assinou contrato até o final da temporada, o que significa que o Leicester agora precisa procurar um novo treinador.

Hake, que também foi demitido após a saída de Van Persie, seria um candidato sério para suceder Rowett. O ex-técnico do FC Utrecht e do FC Twente, entre outros, estava bem cotado, mas provavelmente terá que reconhecer a superioridade de Martin.

Martin, que como jogador atuou principalmente pelo Norwich City, já foi técnico do MK Dons, Swansea, Southampton e Rangers. No último clube, ele foi demitido em outubro de 2025. Desde então, está sem clube.

Segundo Romano, um acordo está próximo e parece ser apenas uma questão de tempo até que a nomeação se torne oficial.