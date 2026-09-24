A seleção da França inicia sua trajetória na Liga das Nações da Europa na noite de amanhã, sexta-feira, quando visita a Turquia em um teste difícil, que será o primeiro de Zinédine Zidane à frente do comando técnico dos "Bleus".

Kylian Mbappé, capitão da seleção francesa e uma das principais armas em que Zidane se apoia, estará sob os holofotes nesse confronto, especialmente com a possibilidade de seu retorno à posição preferida na ponta esquerda.

O atacante do Real Madrid tem grande importância nos planos da seleção, mas pode ser exigido a se esforçar mais no aspecto defensivo, num momento em que aumentam as pressões ao seu redor, depois de ter declarado claramente sua ambição de disputar a Bola de Ouro.

Antes da estreia de Zidane, Christophe Dugarry, ex-craque da seleção da França, enviou uma mensagem direta a Mbappé, cobrando-lhe que eleve seu nível e trabalhe para liderar a equipe rumo à conquista de títulos, e não se contente apenas em marcar gols.

Dugarry afirmou, em declarações à rede "RMC": "Mbappé será obrigado a acordar. Ele marca gols, e não há nenhum problema nisso, mas não vence mais títulos".

E acrescentou: "Com o Real Madrid, não vence mais. E com a seleção da França, também não vence mais. Em algum momento, ele será obrigado a vencer títulos".

E prosseguiu: "Zidane terá o mesmo discurso com Mbappé: você quer que a gente vença, ou você só quer marcar seus gols e se exibir? Em algum momento, esse será o assunto".

Dugarry encerrou sua fala com uma mensagem contundente: "Já se passaram anos e não vencemos nada".

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