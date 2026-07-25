A tristeza tomou conta do estádio Spotify Camp Nou depois de o Barcelona ter anunciado neste sábado a paralisação das obras de renovação e construção em curso no seu histórico reduto, em luto pela trágica morte de um dos operários no local do projeto, na sexta-feira passada.

Desapareceram as cenas de ruído, o movimento constante das máquinas e o fluxo de trabalhadores a que o entorno do estádio catalão se habituara há mais de três anos, dando lugar a um silêncio triste que reflete o estado de luto vivido pelo clube, ao lado de mais de mil operários que estão diariamente no local.

Detalhes do trágico acidente

Segundo o jornal espanhol "Marca", os detalhes do doloroso acidente remontam ao meio-dia de sexta-feira, quando um dos operários (54 anos) sofreu uma pancada mortal enquanto desempenhava o seu trabalho na obra do estádio "Les Corts".

Este é o primeiro acidente de trabalho mortal deste tipo desde o início do grande processo de renovação do estádio, em junho de 2023.

A nível oficial, e de acordo com os protocolos em vigor, a polícia da região da Catalunha, que emitiu um comunicado sobre o acidente, informou o tribunal de instrução dos detalhes do acidente de trabalho para se adotarem as medidas legais necessárias.

Ação pessoal de Laporta e comunicado oficial

Por seu lado, Joan Laporta, presidente do Barcelona, decidiu contactar pessoal e diretamente a família do operário falecido para apresentar as suas condolências e expressar o seu profundo pesar por esta dolorosa perda.

O clube catalão emitiu um comunicado oficial através das suas contas oficiais para confirmar o estado de luto, no qual se lia: "O Barcelona lamenta profundamente a morte do operário que perdeu a vida ontem num acidente de trabalho ocorrido durante as obras de renovação no Spotify Camp Nou".

E o clube acrescentou no seu comunicado: "Queremos expressar as nossas mais sinceras condolências e transmitir todo o nosso apoio e afeto à família do operário, aos seus amigos e colegas. O presidente do clube, Joan Laporta, transmitirá pessoalmente as suas condolências à família e colocar-se-á à sua disposição em nome de toda a instituição".

O futuro do projeto

Vale a pena recordar que as gigantescas obras de renovação do estádio "Spotify Camp Nou" concentram-se durante estes meses no "anel de compressão" destinado a suportar o novo teto do estádio.

A direção do Barcelona espera ultrapassar esta fase, concluir o projeto e entregar o estádio com o seu novo e completo visual até finais de 2027.