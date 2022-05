Son vê Neymar "melhor do mundo" e promete Coreia com garra contra o Brasil

O jogador rasgou elogios à seleção brasileira e ao seu craque antes do confronto desta quinta-feira (2)

Brasil e Coreia do Sul se enfrentam nesta quinta-feira (2) e, apesar da promessa de fazer um bom jogo, Son aliviou o clima do confronto ao rasgar elogios ao adversário, e mais ainda a Neymar. Para o jogador do Tottenham, o brasileiro é um modelo do que ele quer ser no futuro.

Apesar de ser apenas uma partida amistoso, o jogo entre Brasil e Coreia do Sul desta semana tem uma atmosfera mais intensa, considerando que pode se repetir nas oitavas de final da Copa do Mundo no final deste ano. E, antes do jogo, Son Heung-min, em entrevista à imprensa sul-coreana, falou sobre os fortes adversários, mas prometeu que sua seleção fará um bom jogo.

"O Brasil tem muito bons jogadores e penso que se dermos nosso melhor neste jogo podemos ter um bom resultado. Mas são muitos jogadores de nível mundial no Brasil. Estamos ansiosos por esse jogo. O importante é fazermos um bom jogo, colocando todos os nossos esforços para agradar aos torcedores", disse o jogador, que colocou a Amarelinha como o teste do mais alto nível para a Copa.

Mas, para além do elogio geral que fez à seleção brasileira, Son declarou ter admiração por um nome em específico na equipe: Neymar. "É o melhor jogador do mundo e penso que estou trabalhando duro para me tornar o melhor jogador do mundo", opinou o ídolo sul-coreano, que assim como o craque do Paris Saint-Germain segue sonhando com sua primeira Bola de Ouro.

Pelo Tottenham, Son fez mais uma boa temporada. Com ​​23 gols em 35 jogos, o sul-coreano dividiu a artilharia da Premier League com Mohammed Salah, além de ter levado os Spurs à Liga dos Campeões 2022/23. Enquanto isso, Neymar não viveu uma de suas melhores temporadas, marcando apenas 13 gols, menor quantidade desde 2013, quando ainda atuava pelo Santos.