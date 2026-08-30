Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Julian Alvarez Diego SimeoneGetty Images

Traduzido por

Ação rápida: Atlético apresenta primeira proposta para contratar substituto de Álvarez

Mercado da bola
La Liga
Campeonato Italiano
Atlético de Madrid
Juventus
J. Alvarez
J. David
Espanha
Itália

O Atlético de Madrid enfrenta as últimas horas do mercado de transferências com diversos pontos de interrogação em relação ao seu ataque. 

O futuro de Julián Álvarez segue indefinido, enquanto tudo indica que Alexander Sørloth continuará sua trajetória no clube madrilenho, ao mesmo tempo em que o Rojiblancos deseja contratar um novo atacante para completar suas opções ofensivas. Nesse contexto, o nome do canadense Jonathan David começou a ganhar cada vez mais força.

O jornal "Sport" noticiou que Jonathan David, atacante da Juventus, se tornou um dos principais alvos do Atlético de Madrid após a queda de outras opções nos planos do clube, como a de Nicolás Jackson.

O Atlético já se informou sobre a situação do atacante canadense, e as conversas evoluíram gradualmente até chegar a um ponto decisivo nas negociações.

 Campeonato Italiano de graça na stc tv para clientes dos pacotes Baiti Fiber, Mufawtar 4, Max, Pro 4 e 5Assista agora!

La Liga
Athletic Bilbao crest
Athletic Bilbao
ATH
Atlético de Madrid crest
Atlético de Madrid
ATM
Campeonato Italiano
Juventus crest
Juventus
JUV
Milan crest
Milan
MIL

Não há dúvida de que a situação de Álvarez explica grande parte das movimentações do Atlético de Madrid, já que o atacante argentino ainda é um jogador importante no projeto do treinador Simeone, mas seu futuro esteve cercado por uma incerteza durante as últimas semanas. 

De acordo com as últimas informações reveladas pelo especialista em mercado Fabrizio Romano, Jonathan David já abriu a porta para uma transferência ao Atlético de Madrid. 

Os contatos entre todas as partes envolvidas continuam, enquanto a Juventus se mostra disposta a negociar a saída do atacante canadense.

Romano destacou que o Atlético de Madrid já apresentou sua primeira oferta pela contratação do atacante canadense. 

O desejo do Rojiblancos é obter o jogador por empréstimo com opção de compra.

Jonathan, por sua vez, já deu seu aval à possibilidade de transferência para o Atlético de Madrid, mas a Juventus não permitirá sua saída caso não consiga contratar um substituto para ele.

Vocês podem debater os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do Kooora

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google