O Atlético de Madrid enfrenta as últimas horas do mercado de transferências com diversos pontos de interrogação em relação ao seu ataque.

O futuro de Julián Álvarez segue indefinido, enquanto tudo indica que Alexander Sørloth continuará sua trajetória no clube madrilenho, ao mesmo tempo em que o Rojiblancos deseja contratar um novo atacante para completar suas opções ofensivas. Nesse contexto, o nome do canadense Jonathan David começou a ganhar cada vez mais força.

O jornal "Sport" noticiou que Jonathan David, atacante da Juventus, se tornou um dos principais alvos do Atlético de Madrid após a queda de outras opções nos planos do clube, como a de Nicolás Jackson.

O Atlético já se informou sobre a situação do atacante canadense, e as conversas evoluíram gradualmente até chegar a um ponto decisivo nas negociações.

Não há dúvida de que a situação de Álvarez explica grande parte das movimentações do Atlético de Madrid, já que o atacante argentino ainda é um jogador importante no projeto do treinador Simeone, mas seu futuro esteve cercado por uma incerteza durante as últimas semanas.

De acordo com as últimas informações reveladas pelo especialista em mercado Fabrizio Romano, Jonathan David já abriu a porta para uma transferência ao Atlético de Madrid.

Os contatos entre todas as partes envolvidas continuam, enquanto a Juventus se mostra disposta a negociar a saída do atacante canadense.

Romano destacou que o Atlético de Madrid já apresentou sua primeira oferta pela contratação do atacante canadense.

O desejo do Rojiblancos é obter o jogador por empréstimo com opção de compra.

Jonathan, por sua vez, já deu seu aval à possibilidade de transferência para o Atlético de Madrid, mas a Juventus não permitirá sua saída caso não consiga contratar um substituto para ele.

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