Tiago Pinto, diretor esportivo do Bournemouth, prometeu não abrir mão dos serviços do meio-campista Alex Scott durante a atual janela de transferências, definindo a posição do clube com uma frase categórica: "Encerramos completamente".

O novo treinador do Bournemouth, Marco Rose, faz questão da permanência do jogador de 23 anos, que a diretoria do Chelsea colocou em seu radar como possível substituto do argentino Enzo Fernández, em uma negociação avaliada em cerca de 80 milhões de libras esterlinas.

Com a aproximação do fechamento da janela de transferências de verão na próxima terça-feira, Pinto enviou uma mensagem firme ao Chelsea e a todos os clubes interessados em contratar o jogador, deixando claro que devem descartar totalmente qualquer tentativa de fechar com ele.

Pinto afirmou, em declarações dadas durante sua estadia em Mônaco para acompanhar o sorteio da Liga Europa, segundo o jornal britânico "The Sun": "Encerramos completamente o mercado de transferências. Ninguém vai sair e não vamos contratar ninguém novo, para nós acabou".

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O diretor esportivo do clube inglês acrescentou: "Nas últimas 24 horas, senti que era o diretor esportivo mais tranquilo em Mônaco; enquanto todos os meus colegas estão ocupados com ligações telefônicas e deslocamentos para fechar negócios, era muito importante para mim concluir nosso trabalho no início do mercado. E todos aqui sabem que esta temporada exige que fiquemos unidos, já que vamos disputar as competições europeias, e no próximo verão estaremos presentes novamente".

Pinto garantiu que sua posição decisiva conta com o apoio total e absoluto do treinador Rose e do proprietário do clube, Bill Foley, referindo-se à filosofia do dono na gestão da equipe ao dizer: "A pior coisa que você pode dizer a Bill Foley é que vamos vender jogadores; ele não gosta de vender as estrelas do time e realmente deseja mantê-los para sempre".

Pinto encerrou suas declarações falando sobre a satisfação do proprietário do clube: "Neste verão ele está muito feliz, porque toda vez que me liga, me pergunta: você tem certeza de que não vamos vender ninguém? Por isso ele está extremamente feliz por manter todos os jogadores do elenco".