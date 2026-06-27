Abu Treika: Hossam Hassan errou nessa decisão... e Shubair precisa aprender com o pai

Mohamed Abu Treika, ex-jogador da seleção egípcia, criticou Hossam Hassan, técnico dos Faraós, por sua decisão de escalar Hamza Abdel Karim na partida contra o Irã na Copa do Mundo de 2026.

A seleção egípcia conquistou um valioso empate em 1 a 1 contra o Irã na manhã deste sábado, na terceira e decisiva rodada do Grupo 7 da Copa do Mundo, garantindo sua classificação com 5 pontos na segunda colocação, atrás da Bélgica apenas no saldo de gols.

A seleção egípcia enfrentará a Austrália, segunda colocada do Grupo 4, na próxima sexta-feira, nas oitavas de final.

Hossam Hassan decidiu colocar Abdelkarim como substituto aos 76 minutos, no lugar de Mustafa Zico, sendo esta a terceira partida consecutiva em que o jovem astro do Barcelona entra em campo no torneio.

Ahmed Fattouh, lateral da seleção egípcia, sofreu uma lesão no músculo isquiotibial mais tarde e foi obrigado a continuar a partida lesionado, após a equipe ter esgotado as cinco substituições.

Abu Treika disse, ao canal “BeIN Sports” após a partida: “Hossam Hassan se apressou ao fazer a última substituição, colocando Hamza Abdelkarim em campo; ele deveria ter guardado a substituição restante, considerando a situação da partida”.

Ele acrescentou: “A partida teve um ritmo acelerado, com disputas individuais e lesões musculares, como a de Mohamed Salah; portanto, ele deveria ter previsto a ocorrência de outras lesões”.

O ex-jogador continuou: “Sofremos pressão nos últimos dez minutos devido à lesão de Fathou e à impossibilidade de substituí-lo; a seleção iraniana jogou por esse lado e mandou cruzamentos”.

E continuou: “Eu preferia que Fathou saísse de campo, em vez de jogar lesionado, pois isso poderia agravar a lesão”.

Abu Treika concluiu sua fala sobre o assunto dizendo: “Precisamos aprender com os erros desta partida, pois o próximo adversário do Egito, a Austrália, jogará da mesma maneira”.

Em outro contexto, Abu Treika elogiou as qualidades de Mustafa Shubair, goleiro da seleção egípcia, mas o convidou a aprender com seu pai, o ex-goleiro Ahmed Shubair.

Abu Treika explicou: “Shubair é um goleiro excepcional e dedicado, que sabe lidar com a pressão; como dizemos, ‘o filho do ministro é um homem comum’, mas ele precisa aprender com o pai a acalmar o jogo, já que seu pai tinha grande experiência nesse aspecto dentro da grande área”.