Abel já treinou Fred e Thiago Neves, os "medalhões" que minaram Mano e Ceni no Cruzeiro

O novo treinador da Raposa conhece de longa data alguns dos jogadores cruzeirenses que levantaram polêmicas com seus antigos comandantes

O Cruzeiro anunciou a contratação de Abel Braga, nesta sexta-feira (27), para ocupar a vaga deixada após a demissão de Rogério Ceni. Ex-jogador da no início da década de 1980, esta será a primeira experiência do carioca como treinador cruzeirense, e a sua habilidade de lidar bem no relacionamento com os jogadores pode ter pesado para que a diretoria celeste apostasse em seu trabalho para tirar o clube da zona de rebaixamento no Brasileirão.

Afinal de contas, ao longo desta temporada 2019, o elenco cruzeirense ganhou uma fama de ser complicado de se relacionar. O número de medalhões, todos com grandes títulos conquistados recentemente, apareceu de forma negativa em meio aos péssimos resultados somados desde a reta final do trabalho de Mano Menezes, e durante o breve período de Rogério Ceni na Toca da Raposa.

Dois jogadores que tiveram rusgas públicas com Mano e Ceni, entretanto, já trabalharam sob o comando de Abel e se deram muito bem com agora novo-velho treinador: Fred e Thiago Neves.

No final da passagem de Mano Menezes (hoje no ) pelo , Fred criticou o estilo de jogo aplicado pelo comandante, que buscou colocar panos quentes na situação. Já Thiago Neves, que na estreia de Rogério Ceni como técnico do Cruzeiro teve boa atuação, não cairia apenas de rendimento semanas depois: o camisa 10 passou a questionar publicamente as escolhas do treinador – que não fugiu o assunto e buscou manter a sua hierarquia junto ao elenco.

Sob o comando de Abel, no , Thiago Neves e Fred chegaram a ser campeões carioca e brasileiro em 2012.

Em meio às rusgas, o Cruzeiro continuou a acumular péssimos resultados e hoje abre a zona de rebaixamento no Brasileirão, com 19 pontos somados em 21 jogos. Abel Braga chega com a missão de tirar a Raposa da situação incômoda, e a antiga habilidade de lidar bem com o seu elenco, assim como a boa relação tanto com Fred quanto com Thiago Neves pode evitar novos problemas em um dos elencos mais difíceis de se administrar no .