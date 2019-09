Abel Braga é anunciado como novo treinador do Cruzeiro

A estreia do novo comandante, que asisnou até o fim de 2020, deverá ser contra o Internacional

Abel Braga é o novo treinador do .

O treinador de 67 anos, que estava sem clube desde o pedido de demissão do , em maio, aceitou a oferta da equipe mineira para assumir o comando após a demissão de Rogério Ceni – que por sua vez retornou ao Fortaleza.

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar

Abel Braga assinou contrato até o final de 2020 e, embora tenha defendido a nos tempos de jogador, entre 1981 e 1982, jamais havia passado pela Toca da Raposa como técnico.

Mais artigos abaixo

No Cruzeiro, Abel Braga também reencontrará Fred e Thiago Neves, jogadores que tiveram problemas respectivamente com Mano Menezes e Rogério Ceni, antecessores de Abel no cargo. O perfil “paizão” pode ter sido também importante na escolha, uma vez que o elenco de medalhões na equipe mineira vem sendo criticado nos últimos meses.

A informação foi dada inicialmente pela Rádio 98fm e confirmada pela reportagem da Goal . A tendência é que Abel Braga faça a sua estreia contra o , em 5 de outubro. Antes, o Cruzeiro entra em campo contra o , neste domingo (30), também pelo Brasileirão.

O Cruzeiro atualmente ocupa a 17ª posição no Campeonato Brasileiro, abrindo a zona de rebaixamento.