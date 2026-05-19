Abel Ferreira esfria confronto com Flamengo em meio à pior sequência do Palmeiras no Brasileirão

O Palmeiras chega pressionado para o confronto direto contra o Flamengo após atingir sua pior sequência no Brasileirão de 2026. A equipe comandada por Abel Ferreira acumula três empates nos últimos jogos e vive um momento de oscilação antes do duelo contra um dos principais candidatos ao título nacional. Mesmo assim, o treinador português tratou de diminuir o peso da partida e evitou classificá-la como decisiva para a corrida pelo campeonato.

Líder na tabela desde a terceira rodada, o Verdão viu o rendimento cair nas últimas partidas e passou a ser pressionado por atuações abaixo do esperado, com três empates consecutivos por 1 a 1 contra Santos (em casa), Remo (fora) e Cruzeiro (em casa). O "tropeço" ao não garantir os três pontos permitiu ao Flamengo avançar na tabela e encurtar a distância, com agora quatro pontos dividindo as equipes — apesar de que o Palmeiras tem um jogo a mais.

Segundo Abel Ferreira, o campeonato ainda está longe de uma definição e o confronto direto contra o Rubro-Negro não terá peso definitivo na disputa pelo título nacional.

"Temos um jogo antes para disputar, esse jogo [contra o Flamengo] é depois. E aconteça o que acontecer, este jogo não vai decidir nada. Estamos em três competições e vamos lutar por elas. Não é justo estar a falar de um jogo, quando temos um jogo importante da Libertadores [contra o Cerro Porteño] daqui a três dias. Não tenho o que falar deste jogo", respondeu Abel na coletiva após o empate contra o Cruzeiro.

Apesar da pressão externa, o Palmeiras vive uma sequência de 17 jogos invictos na temporada, somando todas as competições, com 11 vitórias e seis empates no retrospecto. Após o confronto contra o Cruzeiro, o capitão da equipe Gustavo Gomez analisou a partida contra o Cabuloso e projetou o confronto contra o Flamengo na rodada seguinte do Brasileirão.

"Temos um jogo importante com o Flamengo, mas fizemos um bom jogo, tivemos chances. Temos que trabalhar nos detalhes, entrar mais ligado, tomamos gol rápido e temos que corrigir. Trabalhamos nisso e na zona 3, a finalização. Tivemos muitas chances e temos que ter eficácia", disse.

A partida contra o Rubro-Negro, válida pela 17ª rodada, acontece no próximo sábado (23), às 19h (de Brasília), no Maracanã. Antes disso, porém, o Palmeiras recebe o Cerro Porteño, pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores, nesta quarta-feira (20), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, onde busca se aproximar da classificação para o mata-mata da competição.