Abel cutuca Flamengo após inquérito para ir à final da Libertadores: "Estamos lá por mérito, sem asterisco"

Técnico do Palmeiras elogiou o esforço do elenco após vitória sobre o Bragantino e comentou a tentativa do rival de reverter a classificação do Estudiantes à decisão do torneio continental
O Palmeiras venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 0 no último sábado (24) e reforçou sua boa fase na reta final do Brasileirão. Após a partida, Abel Ferreira elogiou o desempenho da equipe, que terminará o fim de semana na liderança da competição, e aproveitou para cutucar o Flamengo, que entrou com um recurso para tentar invalidar a classificação do Estudiantes à final da Libertadores por uma suposta escalação irregular.
O treinador destacou o esforço do elenco após a partida tensa contra o Fluminense, na última quarta-feira (21), que garantiu ao Palmeiras a classificação para a final da Libertadores. Abel ressaltou o desgaste físico e emocional dos jogadores e elogiou a capacidade da equipe de manter o bom desempenho mesmo após um confronto decisivo.
"Fez a diferença o caráter, o esforço e o compromisso do elenco. Três dias atrás, a intensidade emocional e física do jogo foi grande, vocês viram hoje uma equipe mais leve. Estar sempre a lutar para ganhar, às vezes o medo de perder é maior do que a vontade de ganhar. Isso nota-se nos jogos não só do Palmeiras. Esses jogos têm um impacto mental e emocional muito grande", disse.
Questionado sobre o pedido do Flamengo à Conmebol para rever a classificação do Estudiantes à final da Libertadores, motivado pela alegação de que o clube argentino escalou um jogador irregularmente para a semifinal, Abel Ferreira afirmou que o Palmeiras está na decisão por mérito e ressaltou que a equipe argentina também conquistou sua vaga dentro de campo.
"Nosso objetivo era estar na final e vamos estar lá. O resto, a Conmebol é uma organização competente. Um clube com a dimensão do Estudiantes sabe o que deve e pode fazer. O Palmeiras ganhou dentro de campo, o Estudiantes ganhou dentro de campo. Essas questões jurídicas não são comigo. Aconteça o que acontecer, o Palmeiras, no dia 28, está lá por mérito, sem asterisco, para disputar novamente a final da Libertadores", declarou.
A vitória recente contra o Red Bull Bragantino fortalece a posição do Palmeiras na corrida pelo título brasileiro. Com o resultado, a equipe alviverde terminará o fim de semana na liderança, com 69 pontos, enquanto o Flamengo, que tem 67, ainda entrará em campo na segunda-feira (26) pela 32ª rodada. Os dois rivais se enfrentarão na 36ª rodada do Brasileirão, no dia 22 de novembro, em um confronto que deve ser decisivo na definição do campeão.
Atualmente sou estudante de jornalismo da Faculdade Cásper Líbero, com paixão por esportes e o sonho de cobrir uma final de Champions League in loco. Gosto de analisar o futebol por meio de duas facetas: a racionalidade e o romantismo. Os dados comprovam parte do que se vê em campo, mas a beleza do esporte está naquilo que não se contabiliza.
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: Brasil e Holanda, pela Copa do Mundo de 2010. Placar de 2 a 1 para eles, com direito à histórica expulsão de Felipe Melo. Não diria que esta é a minha memória favorita pelo jogo, mas sim pela consequência. Depois do apito final, meu padrinho, furioso, quebrou uma vuvuzela verde e amarela na mesa de centro da sala de televisão. A imagem ficou marcada na minha cabeça. Meu time de todos os tempos
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