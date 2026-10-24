Flamengo pode se classificar à final da Libertadores? Entenda a situação envolvendo a escalação irregular do Estudiantes

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Rubro-Negro recorreu à Conmebol após ser eliminado nos pênaltis pelo Estudiantes e aposta em precedente envolvendo o Santos para tentar reverter o resultado da semifinal

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O Flamengo recorreu à Conmebol para tentar reverter sua eliminação na semifinal da Libertadores, definida na última quinta-feira (22), após derrota nos pênaltis para o Estudiantes, no Maracanã. O clube carioca contesta a escalação do zagueiro Marcos Rojo pela equipe argentina e pede a aplicação da punição prevista para casos de utilização irregular de jogadores, o que poderia transformar o resultado da partida em uma vitória por 3 a 0 para o Rubro-Negro.

O caso envolve a inscrição de Rojo para a semifinal. O defensor de 36 anos teve seu registro rejeitado pela Conmebol após o Estudiantes solicitar sua contratação emergencial para suprir ausências na defesa. O clube argentino, então, recorreu à Corte Arbitral do Esporte (CAS), que concedeu uma medida cautelar permitindo a participação do jogador no confronto de volta, no Rio de Janeiro. Rojo foi titular e permaneceu em campo até os 30 minutos do segundo tempo.

A argumentação do Flamengo se baseia no entendimento de que a autorização concedida pela CAS não eliminava a responsabilidade do Estudiantes pela escalação do atleta. Segundo o clube carioca, a decisão judicial permitia a utilização de Rojo por conta e risco da equipe argentina, sem representar uma aprovação definitiva de sua inscrição pela Conmebol. Por isso, o Rubro-Negro solicita a aplicação do Código Disciplinar da entidade, que prevê derrota por 3 a 0 em casos de escalação irregular.

O Flamengo também se apoia em um precedente envolvendo o Santos, que foi punido pela Conmebol em 2018 após utilizar o uruguaio Carlos Sánchez de forma irregular contra o Independiente, pelas oitavas de final da Libertadores. Na ocasião, o meia ainda precisava cumprir uma suspensão decorrente de uma expulsão quando defendia o River Plate, em 2015. O Peixe alegou que o sistema de registro da entidade indicava que o jogador não tinha mais partidas de suspensão pendentes, mas o argumento não foi aceito.

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Com a decisão, o empate por 0 a 0 entre Santos e Independiente na Argentina foi transformado em uma derrota por 3 a 0 para o clube brasileiro. Na partida de volta, disputada no Pacaembu, as equipes empataram novamente sem gols, resultado que confirmou a eliminação santista. O Flamengo considera que o episódio reforça a possibilidade de punição ao Estudiantes caso a Conmebol entenda que a escalação de Rojo violou o regulamento da competição.

Apesar do precedente, a reversão da eliminação não está garantida. O caso de Rojo tem particularidades, principalmente porque o jogador entrou em campo amparado por uma medida cautelar concedida pela CAS. A Conmebol precisará analisar os argumentos apresentados pelo Flamengo e determinar se a autorização judicial permitia a escalação nas condições em que ocorreu ou se o Estudiantes deve ser responsabilizado por uma infração disciplinar.

Assim, o Flamengo ainda pode chegar à final da Libertadores por meio de uma decisão nos tribunais, mas depende do julgamento da Conmebol. Caso o recurso seja aceito e a punição de 3 a 0 seja aplicada, o resultado poderá alterar a classificação do confronto e colocar o clube carioca na decisão contra o Palmeiras, marcada para o dia 28 de novembro, em Montevidéu. Até que haja uma decisão oficial, porém, o Estudiantes permanece como classificado em campo.