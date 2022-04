Abel Braga sobre protestos no Flamengo: "Eles que se f..."

A perda do título carioca para o Fluminense foi a gota d'água para estourar uma grande crise dentro do Flamengo. Nesta sexta-feira (08), vários torcedores foram na porta do Ninho do Urubu protestar contra o elenco.

A situação repercutiu bastante e chegou aos ouvidos do técnico Abel Braga. O comandante do Fluminense, no entanto, mostrou, satisfação ao ver o caos no rival.

"Me preocupa que causamos um pouco de dano. O Ninho do Urubu hoje está sendo invadido e aquela coisa toda. Me desculpa, mas que eles se fo***."

Abel Braga foi o primeiro treinador da gestão Rodolfo Landim, ele assumiu a equipe em janeiro de 2019. Depois de momentos de instabilidade, ele pediu demissão no final de maio ao saber de um encontro entre Marcos Braz e Jorge Jesus, que viria ser o treinador do Flamengo posteriormente.

Abel nunca escondeu a mágoa pelas críticas que considerava exageradas e pela forma como deixou o clube. Em 2020, quando dirigia o Internacional, chegou a disputar o título com o Rubro-Negro que se sagrou campeão no final da temporada. Naquele ano, o então técnico do Colorado, fez duras reclamações sobre a arbitragem, o que fomentou ainda mais a rivalidade entre ele e o clube.