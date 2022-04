Torcida do Flamengo cerca carro de jogadores e protesta na porta do Ninho do Urubu

O clima amanheceu tenso no Ninho do Urubu. Representantes de torcidas organizadas do Flamengo marcaram presença na porta do CT para protestar durante a chega dos atletas ao centro de treinamento.

A cada carro que chegada, os torcedores cercavam e exigiam que descessem para conversar. A maioria não parou e poucos foram poupados como Arrascaeta e João Gomes, que chegou a ser ovacionado.

João Gomes foi poupado do protesto e teve seu nome gritado pelos torcedores



🎥 @RbCrf81 pic.twitter.com/UonorrAl8W — Raisa Simplicio (@simpraisa) April 8, 2022

Nem mesmo Ayrton Lucas, que acabou de ser contratado pelo clube, foi poupado.

Ayrton Lucas já chegou sobre pressão da torcida pic.twitter.com/sO4loOrifF — ˙·٠•●♥ Rb CRF ♥●•٠·  (@RbCrf81) April 8, 2022

O trio Willian Arão, Diego Ribas e Diego Alves, também foram alvo de protestos. Membros da Raça Rubro-Negra, a maior torcida organizada do Flamengo, levaram caixões com as imagens dos atletas.

Torcedores levaram caixões com as fotos de Arão, Diego Ribas e Diego Alves para a porta do Ninho do Urubu @GoalBR pic.twitter.com/Hy43wx3swZ — Raisa Simplicio (@simpraisa) April 8, 2022

A principal motivação dos torcedores marcarem presença no Ninho do Urubu para protestar foi o cancelamento de uma reunião que aconteceria na última quinta-feira (07), entre membros das organizadas e alguns lideranças do elenco. O encontro acabou sendo cancelado pela diretoria, sem previsão para acontecer novamente.

Depois do treino, às 13h, está prevista a apresentação dos atletas Ayrton Lucas e Santos, que foram contratados recentemente. Existe a expectativa que após a coletiva dos dois, Marcos Braz conceda entrevista aos jornalistas presentes para explicar um pouco da crise nos bastidores do clube.