ABC x Vila Nova: onde assistir ao vivo na TV e online, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam neste sábado (25), no Frasqueirão; veja como acompanhar na TV e na internet

ABC e Vila Nova se enfrentam na tarde sábado (25), a partir das 17h (de Brasília), no Frasqueirão, em Natal, pela última rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Band na TV aberta e do Premiere no pay-per-view ( veja a programação completa aqui ).

Já rebaixada para a Série C, o ABC ocupa a lanterna, com 25 pontos. Na última rodada, a equipe voltou a vencer após seis rodadas e bateu o Guarani por 3 a 2, enquanto o Vila Nova, que depende apenas de si para confirmar o acesso, precisa da vitória.

Prováveis escalações

ABC: Michael; Gedeilson, Habraão, Fabricio e Romário; Nathan Melo, Ramon e Thonny Anderson; Maycon Douglas, Welliton e Wallyson. Técnico: Argel Fuchs.

Vila Nova: Dênis Júnior; Marcelinho, Rafael Donato, Eduardo Doma, Rodrigo Gelado; Cristiano, Marlone, Lourenço; Juan Christian, Caio Dantas e Ronald. Técnico: Higo Magalhães.

Desfalques

ABC

Jean Patrick, Wallyson, Daniel, Walfrido, lesionados, seguem fora.

Vila Nova

Igor Henrique, suspenso, e Guilherme Parede, machucado, são desfalques.

