ABC x Náutico ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das quartas Copa do Nordeste

Equipes se enfrentam neste domingo (26), no Frasqueirão; veja como acompanhar na TV e na internet

Na Frasqueirão, o ABC recebe o Náutico na tarde deste domingo (25), às 15h30 (de Brasília), pelas quartas de final da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo do canal Nosso Futebol e Onefootball, no streaming.

Após encerrar a primeira fase em segundo lugar do grupo B, com 14 pontos (quatro vitórias, dois empates e duas derrotas), o ABC quer continuar mostrando a sua força em casa. Isso porque o Alvinegro não perde como mandante desde janeiro de 2022.

Já o Náutico foi o terceiro colocado do grupo B, com 13 pontos (quatro vitórias, um empate e três derrotas). O Timbu tem uma série de desfalques por lesões, mas conta com o retrospecto do técnico Dado Cavalcanti nunca ter perdido para o rival deste domingo.

Vale lembrar que quem vencer esse confronto irá enfrentar Sport ou CRB na semifinal.

Prováveis escalações

ABC: Simão; Alemão, Walfrido, Afonso, Márcio Azevedo; Raphael Luz, Wellington Reis, Daniel; Felipe Garcia, Leo Ceará, Maycon Douglas.

Náutico: Vágner; Diego Ferreira, Paulo Miranda, Odivan e Diego Matos; Jean Mangabeira (Juan Gauto), Souza e Victor Ferraz; Kayon, Jael e Paul Villero.

Desfalques

ABC

Sem desfalques confirmados.

Náutico

Denílson, Gabriel Santiago e Matheus Carvalho estão lesionados.

Quando é?