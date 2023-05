ABC x América-RN ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da final do Campeonato Potiguar

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (17), pelo jogo de volta da decisão; veja como acompanhar na TV e na internet

ABC e América-RN se enfrentam na noite desta quarta-feira (17), no Frasqueirão, às 20h (de Brasília), pelo jogo de volta da final Campeonato Potiguar. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, e do canal Nosso Futebol, na TV fechada.

Como perdeu o primeiro encontro por 1 a 0, o ABC entra em campo precisando ganhar por dois gols de diferença para ficar com o título, ou por um para levar a decisão aos pênaltis. Já o América-RN tem a vantagem do empate no duelo em Natal.

Prováveis escalações

ABC: Simão, Luiz Gustavo, Habraão, Jhonnathan, Márcio Azevedo, Wellington, Daniel, Ramon, ALemão, Fabio Lima e Felipe Farcia.

América-RN: Ewerthon, Mateus, Jean Pierre, Everton Sena, Luiz Paulo, Vini Guedes, Allef, Araújo, Gabriel Silva, Iago e Wallace Pe.

Desfalques

América-RN

Sem desfalques confirmados.

ABC

Sem desfalques confirmados.

Quando é?