A voz dele não é a mais alta: Varane revela as qualidades de Zidane

Durante os quase cinco anos que passou sob o comando de Zinédine Zidane no Real Madrid, Raphaël Varane teve uma oportunidade única de conhecer de perto os métodos do novo treinador da seleção francesa.

Em entrevista ao jornal "Ouest-France", o campeão do mundo em 2018 falou sobre o papel que Zidane vai acrescentar à comissão técnica da seleção francesa e sobre o que o diferencia dos demais treinadores.

Varane afirmou: "Você não conversa com Zidane da mesma forma que conversa com os jogadores, mas sente que ele te entende como se ainda estivesse jogando. Ele quer que os jogadores aceitem o seu estilo sem impor a sua vontade sobre eles".

E acrescentou, segundo o que foi divulgado pela rede "Foot Mercato": "Zidane dá mais conselhos do que instruções. Por isso ele se apoia bastante na sua intuição, assim como nos sentimentos dos jogadores. A voz de Zidane não é a mais alta, mas é ouvida. O conceito de prazer permanece central em sua abordagem. Ele usa uma linguagem direta e simples".

E prosseguiu Varane: "Ele se baseia em apenas algumas mensagens e vai direto ao ponto. Ele busca a eficiência".

Mas, por trás de sua aparente tranquilidade, Zidane sabe como levantar a voz quando as circunstâncias exigem, completou o ex-zagueiro do Real Madrid: "Isso não significa que ele não tenha personalidade ou que nunca fique bravo. É evidente que há situações em que ele precisa mudar um pouco as coisas, mas não é isso que define a sua abordagem geral. Ele tem a capacidade de colocar os jogadores nas melhores condições possíveis".

E concluiu: "Às vezes, pode ser apenas um pequeno ajuste no posicionamento defensivo, como no caso de Cristiano Ronaldo ou Isco, que desempenharam funções híbridas entre o ataque e a defesa no Real Madrid. Ele tem a capacidade de identificar as necessidades da equipe, os pontos fracos, e aproveitá-los de acordo com os pontos fortes de cada jogador".







