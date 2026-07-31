A Federação Espanhola de Futebol iniciou suas ações legais em defesa do meia do Barcelona, Gavi, depois que a Federação Internacional de Futebol (Fifa) abriu uma investigação contra ele em razão dos acontecimentos que se seguiram à final da Copa do Mundo, na qual a seleção espanhola conquistou o título após vencer a Argentina na prorrogação.

Segundo o jornal espanhol "Mundo Deportivo", a Federação Espanhola trabalha atualmente na preparação do recurso antes do fim do prazo estabelecido para a próxima terça-feira, na tentativa de anular qualquer eventual punição que possa recair sobre o jogador, que corre o risco de ser suspenso por ao menos uma partida caso seja comprovado que ele cometeu conduta antidesportiva, de acordo com o regulamento disciplinar da Fifa.

Os argumentos de defesa da Federação Espanhola se baseiam no fato de que Gavi não foi o agressor no episódio, mas sim vítima de uma agressão do jogador da seleção argentina Leandro Paredes, ressaltando que as imagens da partida mostram o jogador do Barcelona sendo empurrado e caindo durante os confrontos que eclodiram após o apito final.

O início do episódio remonta a uma discussão entre Paredes e o zagueiro da Espanha Eric García, depois que o jogador argentino empurrou seu adversário com violência, antes de Gavi intervir para protestar contra a atitude, fazendo com que a situação se agravasse em meio a atritos entre os jogadores das duas seleções, que terminaram com a expulsão de Paredes.

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A Federação Espanhola também estuda se apoiar em um precedente disciplinar recente relacionado ao atacante americano Folarin Balogun, que foi suspenso por uma partida durante a Copa do Mundo, antes de a Fifa decidir suspender a execução da punição pelo período de um ano.

A Federação Espanhola espera, caso a acusação não seja totalmente retirada, obter tratamento semelhante para Gavi.

A Comissão Disciplinar da Fifa havia aberto uma investigação contra vários dos envolvidos nos acontecimentos posteriores à final, já que a decisão incluiu os argentinos Leandro Paredes, Nahuel Molina, Thiago Almada e Roberto Ayala, membro da comissão técnica, além de Gavi.

Paredes, Molina e Ayala estão sob investigação pela acusação de agressão, enquanto Gavi, Almada e Molina respondem à acusação de conduta antidesportiva, devendo o caso ser decidido após a análise dos recursos apresentados pelas partes envolvidas.