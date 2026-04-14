A UEFA coloca o jogo Atlético x Barça sob grande tensão após polêmica sobre o gramado e a arbitragem

A UEFA acompanha com grande atenção o confronto entre Atlético de Madrid e FC Barcelona. Após a partida de ida (0 a 2), o Barça apresentou um protesto contra as decisões da arbitragem.

Na segunda-feira, a UEFA se pronunciou sobre o protesto apresentado. O Órgão de Controle, Ética e Disciplina da UEFA declarou o protesto inadmissível, pelo que o caso não terá continuidade.

Os catalães apresentaram uma reclamação em relação às decisões do árbitro István Kovács. O Barça não recebeu um pênalti por uma aparente mão de Marc Pubill, que parou a bola com a mão durante um tiro de meta, após o goleiro Juan Musso ter lançado a bola para o zagueiro espanhol.

Os dois gigantes espanhóis se enfrentam pela sexta vez nesta temporada. A UEFA quer garantir que tudo corra bem e, por isso, nomeou Clément Turpin. O francês apitou a final da Liga dos Campeões de 2022 entre Liverpool e Real Madrid (0 a 1).

Além disso, o chefe dos árbitros da UEFA, Roberto Rosetti, estará presente no Riyadh Air Metropolitano. É improvável que ele venha apenas para o confronto da Liga dos Campeões, já que também está agendada uma reunião com a mídia espanhola no final desta semana.

Peter Sippel foi designado como observador de arbitragem para o confronto. As medidas tomadas demonstram a grande importância que a partida tem para a UEFA.

Além disso, o Barça apresentou na terça-feira uma reclamação informal sobre o estado do gramado: a grama estaria muito alta. Após a medição, verificou-se que ela estava quatro milímetros abaixo da altura máxima permitida de trinta milímetros, o que deu razão ao time da casa.