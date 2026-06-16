Um dos principais jogadores assinou, nesta terça-feira, os contratos de transferência para o Real Madrid, a partir deste verão.

Fabrizio Romano, especialista em mercado de transferências, escreveu em sua conta no X: “Últimas notícias... Bernardo Silva assinou oficialmente o contrato de transferência para o Real Madrid”.

O contrato de Silva com o Manchester City termina em 30 de junho deste ano, e ele tem o direito de assinar gratuitamente com qualquer clube.

Romano acrescentou: “A negociação anunciada há uma semana está confirmada agora, após o meio-campista português ter assinado com o Real Madrid um contrato de dois anos, com opção de renovação por mais uma temporada”.

E o especialista em transferências concluiu: “O técnico português José Mourinho estava muito interessado em contratar Bernardo Silva”.

O jornal espanhol “El Confidencial” havia informado anteriormente que Silva adiaria sua assinatura com o Real Madrid até julho, apesar de o negócio já estar fechado, já que o jogador deseja passar o mínimo de tempo possível na Espanha para evitar o pagamento de impostos que chegam a 45% sobre a renda.

