Uma reportagem divulgada nesta segunda-feira revelou um lado sombrio do Real Madrid, evidenciado pela contratação de Marc Cucurella, proveniente do Chelsea.

O Real Madrid anunciou oficialmente a contratação de Cucurella, de 27 anos, com um contrato válido até 2032.

Esta é a primeira contratação do clube desde que Mourinho assumiu o comando da equipe, e o Real Madrid pagará ao Chelsea um valor fixo de 55 milhões de euros, e esse valor pode subir para 60 milhões de euros, já que o clube inglês tem direito a receber 5 milhões de euros adicionais como variáveis, dependendo do cumprimento de metas específicas relacionadas ao desempenho do jogador no Real Madrid.

O lateral-esquerdo catalão é o segundo jogador contratado pelo Real Madrid para reforçar essa posição em um ano.

Em 2025, o clube pagou 50 milhões de euros ao Benfica para contratar Carreras, mas ele não correspondeu às expectativas. Assim, Mourinho solicitou um novo lateral-esquerdo, apesar de já haver três jogadores no elenco: Carreras, Fran García e Mendy.

O clube atendeu às suas exigências e, após tentativas de contratar Javi Martínez, que renovará seu contrato com o Manchester City, e Calafiori, pelo qual o Arsenal pede 80 milhões de euros, finalmente assinaram com Cucurella.

Assim, o Real Madrid gastou mais de 100 milhões de euros em menos de um ano com dois jogadores para a posição de lateral-esquerdo... O que destaca as falhas no planejamento esportivo do Real Madrid na última temporada.