A trajetória da Inglaterra até a final da Copa do Mundo: cenários do tabuleiro, jogos, oitavas de final e mais informações

Às vésperas da Copa do Mundo da FIFA de 2026, os torcedores da Inglaterra nutriam grandes esperanças de que seus queridos Três Leões pudessem chegar até o fim e finalmente conquistar o reluzente troféu de ouro, mesmo tendo tido que suportar sessenta anos de sofrimento.
Esses torcedores sempre otimistas ficaram ainda mais entusiasmados após a atuação avassaladora da Inglaterra na estreia na fase de grupos contra a Croácia e, embora a equipe não tenha brilhado contra Gana, seus sonhos não foram abalados.
A Inglaterra chegou às semifinais da Copa do Mundo em 2018 e às quartas de final em 2022, mas será que conseguirá chegar até o fim em 2026? O GOAL traz todos os caminhos possíveis e os adversários que aguardam os Três Leões daqui até a final da Copa do Mundo, em 19 de julho.
Próximos jogos da Inglaterra na Copa do Mundo de 2026
Data
Partida (horário local do início)
Local
Resultado final / Ingressos
Quarta-feira, 17 de junho
Inglaterra x Croácia (15h CDT)
AT&T Stadium, Dallas
A Inglaterra venceu por 4 a 2
Terça-feira, 23 de junho
Inglaterra x Gana (16h, horário da costa leste)
Estádio Gillette, Foxborough
0 a 0
Sábado, 27 de junho
Panamá x Inglaterra (17h, horário da costa leste dos EUA)
Estádio MetLife, East Rutherford
O que acontece se a Inglaterra terminar em 1º lugarno Grupo L?
Estas são as datas, horários e locais em que a Inglaterra jogará caso termine em primeiro lugar em seu grupo na Copa do Mundo da FIFA 2026 e avance para a final da Copa do Mundo.
Uma vitória contra o Panamá garantirá o primeiro lugar no grupo, independentemente do resultado da partida entre Gana e Croácia.
Se a Inglaterra vencer o grupo, atualmente parece provável que enfrente o Equador ou CaboVerde na primeira fase das eliminatórias, com a possibilidade de um confronto bastante difícil contra o co-anfitrião do torneio, o México, no Estádio Azteca, nas oitavas de final.
Em seguida, poderia enfrentar o Brasil nas quartas de final, a Argentina ou Portugal nas semifinais e a Alemanha, Espanha ou França na final.
Data (horário local de KO)
Rodada
Local
Possível confronto
Ingressos
1º de julho (12h ET)
Oitavas de final
Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)
Partida 80: contra o 3º colocado do Grupo E/H/I/J/K
5 de julho (18h CST)
Oitavas de final
Estádio Azteca (Cidade do México)
Jogo 92: contra o terceiro colocado do Grupo C/E/F/H/I
11 de julho (17h, horário da costa leste dos EUA)
Quartas de final
Hard Rock Stadium (Miami Gardens)
Partida 99: contra o vencedor da partida 91
15 de julho (15h, horário da costa leste)
Semifinal
Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)
Partida 102: contra o vencedor da Partida 100
19 de julho (15h, horário da costa leste)
Final
Estádio MetLife (East Rutherford)
Partida 104: contra o vencedor da Partida 101
O que acontece se a Inglaterra terminar em segundo lugar no Grupo L?
Estas são as datas, horários e locais em que a Inglaterra jogará caso termine em segundo lugar em seu grupo na Copa do Mundo da FIFA 2026 e, em seguida, avance para a final da Copa do Mundo.
Se a Inglaterra não conseguir vencer o Panamá e Gana ou a Croácia vencerem sua última partida da fase de grupos, esse cenário se concretizará.
Se a Inglaterra terminar em segundo lugar no seu grupo, tudo indica que enfrentará a Colômbia ou Portugal na primeira rodada das eliminatórias (com início marcado para as 12h da meia-noite, horário do Reino Unido), seguindo-se então um confronto que se prevê bastante difícil contra a Espanha, em Dallas.
Em seguida, poderia enfrentar os co-anfitriões do torneio, os EUA, nas quartas de final; a França ou a Alemanha nas semifinais; e a Argentina ou o Brasil na final. Se a Inglaterra seguir esse caminho, isso significa que terá jogado no AT&T Stadium três vezes no total, incluindo a goleada de 4 a 2 sobre a Croácia.
Data (hora local do início da partida)
Fase
Local
Possível adversário
Ingressos
2 de julho (19h, horário da costa leste dos EUA)
Oitavas de final
BMO Field (Toronto)
Partida 83: contra o segundo colocado do Grupo K
6 de julho (14h CDT)
Oitavas de final
AT&T Stadium (Arlington)
Jogo 93: contra o vencedor do Grupo H e o segundo colocado do Grupo J
10 de julho (12h PT)
Quartas de final
Estádio SoFi (Inglewood)
Partida 98: contra o vencedor da partida 94
14 de julho (14h CDT)
Semifinal
Estádio AT&T (Arlington)
Partida 101: contra o vencedor da partida 97
19 de julho (15h ET)
Final
Estádio MetLife (East Rutherford)
Partida 104: contra o vencedor da Partida 101
O que acontece se a Inglaterra terminarem 3º lugar no Grupo L?
Estas são as datas, horários e locais onde e quando a Inglaterra jogará caso termine em terceiro lugar em seu grupo na Copa do Mundo da FIFA 2026 e, em seguida, avance para a fase final da Copa do Mundo. Se a Inglaterra perder para o Panamá e a Croácia vencer Gana, a Inglaterra poderá cair para o terceiro lugar no grupo, dependendo do saldo de gols.
Se a Inglaterra terminar em terceiro lugar no grupo, atualmente parece provável que enfrente a Colômbia ou Portugal em Kansas City durante a primeira rodada das oitavas de final, com um possível confronto contra a Suíça em Vancouver em seguida.
Em seguida, poderia voltar a Kansas City para enfrentar a Argentina nas quartas de final. O Brasil pode aguardá-la nas semifinais e a Espanha, a Alemanha ou a França na final. Se a Inglaterra seguir esse caminho, pode ser difícil para os telespectadores do Reino Unido acompanharem os jogos, com horários de início às 2h e 2h30 (horário do Reino Unido) ao longo da competição.
Data (horário local de KO)
Rodada
Local
Possível confronto
Ingressos
3 de julho (20h30 CDT)
Oitavas de final
Arrowhead Stadium (Kansas City)
Partida 87: contra o vencedor do Grupo K
7 de julho (13h PDT)
Oitavas de final
BC Place (Vancouver)
Partida 96: contra o vencedor da partida 85
11 de julho (20h CDT)
Quartas de final
Arrowhead Stadium (Kansas City)
Partida 100: contra o vencedor da partida 95
15 de julho (15h ET)
Semifinal
Estádio Mercedes-Benz (Atlanta)
Partida 102: contra o vencedor da partida 99
19 de julho (15h, horário da costa leste)
Final
Estádio MetLife (East Rutherford)
Partida 104: contra o vencedor da Partida 101
Classificação do Grupo L
Classificação
Time
Jogou
V
E
D
Gols a favor
Gos
Diferença de gols
Pontos
Classificação
1º
Inglaterra
2
1
1
0
4
2
2
4
Na disputa
2º
Gana
2
1
1
0
1
0
1
4
Na disputa
3º
Croácia
2
1
0
1
3
4
-1
3
Na disputa
4º
Panamá
2
0
0
2
0
2
-2
0
Eliminado
Como comprar ingressos para a Copa do Mundo da Inglaterra
Aqui está a situação atual da venda de ingressos:
- Fase de vendas de última hora: essa fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.
- Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.
- Mercados secundários: os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub. Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.
Ingressos para a Copa do Mundo na Inglaterra: quanto custam?
A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026. Os ingressos para a fase de grupos custavam a partir de US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a final podem chegar a US$ 6.730.
Veja abaixo as faixas de preço estimadas para as fases atuais do torneio:
Categoria
Fase de grupos
Oitavas de final – Quartas de final
Semifinais e final
Categoria 1
US$ 250 – US$ 400
$600 - $1.200
$1.500 - $6.730
Categoria 2
$150 - $280
$400 - $800
$1.000 - $4.210
Categoria 3
$100 - $200
$200 - $500
$600 - $2.790
Categoria 4
$60 - $120
$150 - $350
$400 - $2.030
Quem integra a seleção da Inglaterra para a Copa do Mundo de 2026?
Aqui está a seleção oficial de 26 jogadores que representará a Inglaterra na Copa do Mundo da FIFA de 2026:
Cargo
Jogador
Clube atual
Goleiros
Jordan Pickford
Everton
Dean Henderson
Crystal Palace
James Trafford
Manchester City
Zagueiros
Ezri Konsa
Aston Villa
Nico O'Reilly
Manchester City
John Stones
Manchester City
Marc Guéhi
Manchester City
Trevoh Chalobah
Chelsea
Dan Burn
Newcastle United
Reece James
Chelsea
Djed Spence
Tottenham Hotspur
Jarell Quansah
Bayer Leverkusen
Meio-campistas
Declan Rice
Arsenal
Elliot Anderson
Nottingham Forest
Jude Bellingham
Real Madrid
Jordan Henderson
Brentford
Kobbie Mainoo
Manchester United
Morgan Rogers
Aston Villa
Eberechi Eze
Arsenal
Atacantes
Bukayo Saka
Arsenal
Harry Kane (capitão)
Bayern de Munique
Marcus Rashford
Barcelona
Anthony Gordon
Newcastle United
Ollie Watkins
Aston Villa
Noni Madueke
Arsenal
Ivan Toney
Al-Ahli