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England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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A trajetória da Inglaterra até a final da Copa do Mundo: cenários do tabuleiro, jogos, oitavas de final e mais informações

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Copa do Mundo
Inglaterra
H. Kane

Não perca a chance de ver a Inglaterra em ação na Copa do Mundo: onde vai jogar e contra quem

Às vésperas da Copa do Mundo da FIFA de 2026, os torcedores da Inglaterra nutriam grandes esperanças de que seus queridos Três Leões pudessem chegar até o fim e finalmente conquistar o reluzente troféu de ouro, mesmo tendo tido que suportar sessenta anos de sofrimento.

Esses torcedores sempre otimistas ficaram ainda mais entusiasmados após a atuação avassaladora da Inglaterra na estreia na fase de grupos contra a Croácia e, embora a equipe não tenha brilhado contra Gana, seus sonhos não foram abalados.

A Inglaterra chegou às semifinais da Copa do Mundo em 2018 e às quartas de final em 2022, mas será que conseguirá chegar até o fim em 2026? O GOAL traz todos os caminhos possíveis e os adversários que aguardam os Três Leões daqui até a final da Copa do Mundo, em 19 de julho.

Próximos jogos da Inglaterra na Copa do Mundo de 2026

Data

Partida (horário local do início)

Local

Resultado final / Ingressos

Quarta-feira, 17 de junho

Inglaterra x Croácia (15h CDT)

AT&T Stadium, Dallas

A Inglaterra venceu por 4 a 2

Terça-feira, 23 de junho

Inglaterra x Gana (16h, horário da costa leste)

Estádio Gillette, Foxborough

0 a 0

Sábado, 27 de junho

Panamá x Inglaterra (17h, horário da costa leste dos EUA)

Estádio MetLife, East Rutherford

Ingressos

O que acontece se a Inglaterra terminar em 1º lugarno Grupo L?

Estas são as datas, horários e locais em que a Inglaterra jogará caso termine em primeiro lugar em seu grupo na Copa do Mundo da FIFA 2026 e avance para a final da Copa do Mundo.

Uma vitória contra o Panamá garantirá o primeiro lugar no grupo, independentemente do resultado da partida entre Gana e Croácia.

Se a Inglaterra vencer o grupo, atualmente parece provável que enfrente o Equador ou CaboVerde na primeira fase das eliminatórias, com a possibilidade de um confronto bastante difícil contra o co-anfitrião do torneio, o México, no Estádio Azteca, nas oitavas de final.

Em seguida, poderia enfrentar o Brasil nas quartas de final, a Argentina ou Portugal nas semifinais e a Alemanha, Espanha ou França na final.

Data (horário local de KO)

Rodada

Local

Possível confronto

Ingressos

1º de julho (12h ET)

Oitavas de final

Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)

Partida 80: contra o 3º colocado do Grupo E/H/I/J/K

Ingressos

5 de julho (18h CST)

Oitavas de final

Estádio Azteca (Cidade do México)

Jogo 92: contra o terceiro colocado do Grupo C/E/F/H/I

Ingressos

11 de julho (17h, horário da costa leste dos EUA)

Quartas de final

Hard Rock Stadium (Miami Gardens)

Partida 99: contra o vencedor da partida 91

Ingressos

15 de julho (15h, horário da costa leste)

Semifinal

Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)

Partida 102: contra o vencedor da Partida 100

Ingressos

19 de julho (15h, horário da costa leste)

Final

Estádio MetLife (East Rutherford)

Partida 104: contra o vencedor da Partida 101

Ingressos

O que acontece se a Inglaterra terminar em segundo lugar no Grupo L?

Estas são as datas, horários e locais em que a Inglaterra jogará caso termine em segundo lugar em seu grupo na Copa do Mundo da FIFA 2026 e, em seguida, avance para a final da Copa do Mundo.

Se a Inglaterra não conseguir vencer o Panamá e Gana ou a Croácia vencerem sua última partida da fase de grupos, esse cenário se concretizará.

Se a Inglaterra terminar em segundo lugar no seu grupo, tudo indica que enfrentará a Colômbia ou Portugal na primeira rodada das eliminatórias (com início marcado para as 12h da meia-noite, horário do Reino Unido), seguindo-se então um confronto que se prevê bastante difícil contra a Espanha, em Dallas.

Em seguida, poderia enfrentar os co-anfitriões do torneio, os EUA, nas quartas de final; a França ou a Alemanha nas semifinais; e a Argentina ou o Brasil na final. Se a Inglaterra seguir esse caminho, isso significa que terá jogado no AT&T Stadium três vezes no total, incluindo a goleada de 4 a 2 sobre a Croácia.

Data (hora local do início da partida)

Fase

Local

Possível adversário

Ingressos

2 de julho (19h, horário da costa leste dos EUA)

Oitavas de final

BMO Field (Toronto)

Partida 83: contra o segundo colocado do Grupo K

Ingressos

6 de julho (14h CDT)

Oitavas de final

AT&T Stadium (Arlington)

Jogo 93: contra o vencedor do Grupo H e o segundo colocado do Grupo J

Ingressos

10 de julho (12h PT)

Quartas de final

Estádio SoFi (Inglewood)

Partida 98: contra o vencedor da partida 94

Ingressos

14 de julho (14h CDT)

Semifinal

Estádio AT&T (Arlington)

Partida 101: contra o vencedor da partida 97

Ingressos

19 de julho (15h ET)

Final

Estádio MetLife (East Rutherford)

Partida 104: contra o vencedor da Partida 101

Ingressos


O que acontece se a Inglaterra terminarem 3º lugar no Grupo L?

Estas são as datas, horários e locais onde e quando a Inglaterra jogará caso termine em terceiro lugar em seu grupo na Copa do Mundo da FIFA 2026 e, em seguida, avance para a fase final da Copa do Mundo. Se a Inglaterra perder para o Panamá e a Croácia vencer Gana, a Inglaterra poderá cair para o terceiro lugar no grupo, dependendo do saldo de gols.

Se a Inglaterra terminar em terceiro lugar no grupo, atualmente parece provável que enfrente a Colômbia ou Portugal em Kansas City durante a primeira rodada das oitavas de final, com um possível confronto contra a Suíça em Vancouver em seguida.

Em seguida, poderia voltar a Kansas City para enfrentar a Argentina nas quartas de final. O Brasil pode aguardá-la nas semifinais e a Espanha, a Alemanha ou a França na final. Se a Inglaterra seguir esse caminho, pode ser difícil para os telespectadores do Reino Unido acompanharem os jogos, com horários de início às 2h e 2h30 (horário do Reino Unido) ao longo da competição.

Data (horário local de KO)

Rodada

Local

Possível confronto

Ingressos

3 de julho (20h30 CDT)

Oitavas de final

Arrowhead Stadium (Kansas City)

Partida 87: contra o vencedor do Grupo K

Ingressos

7 de julho (13h PDT)

Oitavas de final

BC Place (Vancouver)

Partida 96: contra o vencedor da partida 85

Ingressos

11 de julho (20h CDT)

Quartas de final

Arrowhead Stadium (Kansas City)

Partida 100: contra o vencedor da partida 95

Ingressos

15 de julho (15h ET)

Semifinal

Estádio Mercedes-Benz (Atlanta)

Partida 102: contra o vencedor da partida 99

Ingressos

19 de julho (15h, horário da costa leste)

Final

Estádio MetLife (East Rutherford)

Partida 104: contra o vencedor da Partida 101

Ingressos

Classificação do Grupo L

Classificação

Time

Jogou

V

E

D

Gols a favor

Gos

Diferença de gols

Pontos

Classificação

Inglaterra

2

1

1

0

4

2

2

4

Na disputa

Gana

2

1

1

0

1

0

1

4

Na disputa

Croácia

2

1

0

1

3

4

-1

3

Na disputa

Panamá

2

0

0

2

0

2

-2

0

Eliminado

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo da Inglaterra

Aqui está a situação atual da venda de ingressos:

  • Fase de vendas de última hora: essa fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.
  • Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.
  • Mercados secundários: os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub. Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.

Ingressos para a Copa do Mundo na Inglaterra: quanto custam?

A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026. Os ingressos para a fase de grupos custavam a partir de US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a final podem chegar a US$ 6.730.

Veja abaixo as faixas de preço estimadas para as fases atuais do torneio:

Categoria

Fase de grupos

Oitavas de final – Quartas de final

Semifinais e final

Categoria 1

US$ 250 – US$ 400

$600 - $1.200

$1.500 - $6.730

Categoria 2

$150 - $280

$400 - $800

$1.000 - $4.210

Categoria 3

$100 - $200

$200 - $500

$600 - $2.790

Categoria 4

$60 - $120

$150 - $350

$400 - $2.030


Quem integra a seleção da Inglaterra para a Copa do Mundo de 2026?

Aqui está a seleção oficial de 26 jogadores que representará a Inglaterra na Copa do Mundo da FIFA de 2026:

Cargo

Jogador

Clube atual

Goleiros

Jordan Pickford

Everton


Dean Henderson

Crystal Palace


James Trafford

Manchester City

Zagueiros

Ezri Konsa

Aston Villa


Nico O'Reilly

Manchester City


John Stones

Manchester City


Marc Guéhi

Manchester City


Trevoh Chalobah

Chelsea


Dan Burn

Newcastle United


Reece James

Chelsea


Djed Spence

Tottenham Hotspur


Jarell Quansah

Bayer Leverkusen

Meio-campistas

Declan Rice

Arsenal


Elliot Anderson

Nottingham Forest


Jude Bellingham

Real Madrid


Jordan Henderson

Brentford


Kobbie Mainoo

Manchester United


Morgan Rogers

Aston Villa


Eberechi Eze

Arsenal

Atacantes

Bukayo Saka

Arsenal


Harry Kane (capitão)

Bayern de Munique


Marcus Rashford

Barcelona


Anthony Gordon

Newcastle United


Ollie Watkins

Aston Villa


Noni Madueke

Arsenal


Ivan Toney

Al-Ahli