"Na verdade, isso acontece em praticamente todo jogo, de a gente gritar um com o outro uma vez", revelou Waldemar Anton recentemente. Mas isso não é um grande problema nem para ele nem para Serhou Guirassy, afinal os dois já se conhecem "há tanto tempo que também falamos o que pensamos em campo, mesmo que às vezes talvez passe um pouco do ponto", disse o defensor do Borussia Dortmund.

No sábado à noite, na vitória por 1 a 0 sobre o VfB Stuttgart, Anton teria novamente motivo para dar uma bronca em Guirassy. O atacante demorou demais para sair de campo ao ser substituído aos 74 minutos, de modo que, de acordo com as novas regras, o reserva Fabio Silva teve de esperar 60 segundos antes de poder entrar. O BVB atuou com um homem a menos nesse curto período, e o técnico Niko Kovac reagiu bastante irritado à lentidão de Guirassy.

Anton pôde, assim, seguir concentrado em sua principal função. Diante de seu ex-clube, onde os torcedores tradicionalmente o vaiam de forma veemente a cada toque na bola por sua mudança repentina para Dortmund há dois anos, o jogador de 30 anos também teve bastante trabalho. Mas, mais uma vez, nem ele nem sua equipe puderam ser superados.

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Waldemar Anton tem participação enorme na ascensão do BVB

Trabalho defensivo certamente não falta aos jogadores de defesa do Borussia desde que Kovac assumiu o time. Mas o treinador praticamente aperfeiçoou essa qualidade em sua equipe. Já no ano passado, o BVB teve a melhor defesa da liga, com 34 gols sofridos. E, mesmo após quatro rodadas nesta temporada, nas quais os aurinegros passaram três jogos sem sofrer gol, o time volta a estar na frente ao lado do Bayern de Munique, com apenas dois gols sofridos.

Sem dúvida, Anton tem enorme participação nessa evolução, quando se olha para os desempenhos individuais. Depois de uma primeira temporada bastante complicada, na qual ficou fora por um período mais longo pela primeira vez na carreira devido a duas rupturas de fibra muscular sofridas praticamente em sequência, Anton se transformou no BVB em uma "constância total", como Kovac já havia dito sobre ele há meses.

O treinador não perde oportunidade de falar em altíssimo nível sobre seu pupilo, a quem denominações como "chefe da defesa" desagradam. Mais recentemente, antes da estreia na Champions League contra o Villarreal, Kovac disse sobre Anton: "Ele é um líder. Alguém que vai à frente. Ele pensa, come, dorme, bebe futebol 24 horas por dia, 7 dias por semana. Alguém que apoia os companheiros, nunca desiste e dá tudo pela equipe - um exemplo."

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Quantas vezes Waldemar Anton foi titular do BVB em 2025/26?

Já no ano passado, Anton fez uma temporada excelente e atuou defensivamente com mais estabilidade do que seu companheiro Nico Schlotterbeck, que, assim como neste ano, começou a temporada lesionado. O "Homem de Ferro" (Kovac sobre Anton) fez isso com um nível muito alto de confiabilidade e constância, algo que também se refletiu nos números crus: em apenas três dos 47 jogos oficiais, Anton não esteve à disposição em 2025/26. Na liga e na copa, disputou todas as 35 partidas durante os 90 minutos.

Por causa de sua participação na Copa do Mundo com a Alemanha, Anton foi um dos jogadores do Dortmund com menos tempo de preparação antes do início da nova temporada. Ainda assim, o jogador de 15 partidas pela seleção não perdeu muito. Desde então, Anton simplesmente continuou de onde parou: em forma absolutamente máxima.

O que torna Anton tão valioso, além de sua disponibilidade constante: ele lidera com valores como disciplina, mentalidade e capacidade de sofrimento. Anton joga sem firulas, defende de maneira implacável e robusta e é um lutador acima de tudo. Sua antecipação se desenvolveu em uma qualidade excepcional. Desde Mats Hummels, ninguém no BVB defendia com tanta inteligência e eficiência para a frente quanto Anton.

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Waldemar Anton é atualmente o melhor zagueiro alemão

Isso também aparece nas estatísticas: Anton está entre os melhores jogadores da liga em aproveitamento nos duelos, duelos aéreos vencidos, bolas interceptadas e afastadas. Ele é indispensável para a estabilidade do Dortmund e, assim, se tornou um dos rostos da ascensão sob o comando de Kovac. Diante de seu forte início de temporada e da forma em que se encontra, no momento não há zagueiro alemão melhor do que Anton.

Por isso, causaria estranheza se ele não assumisse um papel decisivo no recomeço da seleção alemã. Assim como Kovac, o técnico da seleção, Jürgen Klopp, prega um futebol que desenvolve seus pontos fortes a partir de uma defesa muito sólida. Anton é altamente experiente, está em plena forma física e mental, é um forte organizador da linha defensiva e um apoio importante para os jogadores jovens - em essência, todas características que são essenciais para a visão de Klopp para o futuro time da DFB.

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Que papel Waldemar Anton terá na DFB sob o comando de Jürgen Klopp?

A desvantagem esportiva de Anton na seleção a longo prazo talvez possa ser o forte pé esquerdo e os ótimos passes diagonais na saída de jogo, que fazem de Schlotterbeck um jogador um pouco mais predestinado. Mas é realmente preciso dizer que Jonathan Tah, do Bayern, segue como o zagueiro número um incontestável?

É certo que não se pode esperar do próprio Anton muita propaganda em causa própria. "Muito calmo, muito modesto, muito humilde", já havia dito Kovac certa vez sobre Anton: "Deixar o próprio ego em segundo plano e colocar a equipe em primeiro plano - simplesmente fantástico." Como a situação de concorrência para Anton na seleção alemã vai se desenvolver, o tempo dirá. No BVB, atual líder da liga, ele certamente já não precisa mais enfrentá-la.

Waldemar Anton: seus números no BVB