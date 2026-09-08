A torcida do Manchester United anunciou a organização de um novo protesto antes do aguardado dérbi de Manchester, no próximo domingo, quando a associação de torcedores opositora "The 1958" convocou uma mobilização contra a diretoria do clube em Old Trafford, em razão da campanha de repressão aos cambistas de ingressos, que acabou prejudicando diversos torcedores.

A convocação veio após uma onda de indignação generalizada entre os detentores de ingressos de temporada, na sequência da imposição de sanções e da proibição equivocada aplicada a vários deles, o que levou a associação a emitir um comunicado oficial no qual reforçou a necessidade de união de todos os grupos, ressaltando que "os torcedores que dedicaram seu tempo, seu dinheiro e sua lealdade ao clube ao longo das gerações merecem ser tratados com respeito", segundo o jornal britânico "The Sun".

A associação convocou os torcedores que se dirigem ao estádio a participarem de uma manifestação pacífica que começa exatamente às três da tarde no horário local, nas proximidades do estádio, antes do início da partida marcada para as quatro e meia da tarde. E afirmou em seu comunicado que a questão da proibição de ingressos afeta todos os torcedores sem exceção, pedindo o cancelamento das sanções e a apresentação das provas sob um lema de união que exige justiça e o fim do tratamento dado aos torcedores fiéis por uma culpa que não cometeram.

Por outro lado, a diretoria do Manchester United classificou sua campanha contra a revenda de ingressos como "bem-sucedida", ao mesmo tempo em que apresentou um pedido de desculpas por qualquer transtorno não intencional sofrido por alguns torcedores durante essas medidas, ao passo que várias associações manifestaram forte descontentamento em razão da falta de transparência e da ausência de uma oportunidade real de defesa antes da aplicação das sanções de impedimento de entrada nos jogos.

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No aspecto esportivo, a equipe do técnico Michael Carrick se prepara para disputar seu primeiro jogo na Liga dos Campeões da Europa em casa em cerca de dois anos, quando receber a equipe azerbaijana do "Sabah" na próxima quinta-feira; o Manchester United retorna ao torneio continental, cuja última participação teve como desfecho uma amarga eliminação na fase de grupos na temporada (2023-2024).

O United disputa o dérbi em meio a circunstâncias instáveis no cenário nacional; ocupa a décima primeira posição na tabela de classificação da Premier League após um início irregular, que teve a derrota para o Hull City, a vitória sobre o Ipswich Town e o recente empate diante do Everton, o que coloca a equipe diante de um teste complexo contra o vizinho Manchester City, que entra em campo com aproveitamento total de pontos.