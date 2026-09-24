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Netherlands v Germany - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD1Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen
Traduzido por

A tecnologia do vídeo priva a Holanda do primeiro gol na era Xavi

Países Baixos x Alemanha
Países Baixos
Alemanha
Liga das Nações A
V. van Dijk
Xavi Hernández
Países Baixos
Alemanha
Espanha

O árbitro validou o gol inicialmente

O confronto entre Holanda e Alemanha, disputado na noite desta quinta-feira no estádio "Johan Cruijff Arena", em Amsterdã, teve um gol anulado do zagueiro e capitão da Holanda, Virgil van Dijk, na partida de estreia da era do técnico espanhol Xavi Hernández à frente da seleção holandesa, pela primeira rodada da Liga das Nações da Europa.

O gol de Van Dijk veio aos 13 minutos, de cabeça, após uma cobrança de escanteio.

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Mas o árbitro espanhol Hernández Hernández voltou atrás na validação do gol do craque do Liverpool, após consultar a tecnologia do vídeo, ao considerar que o atacante da Holanda, Brian Brobbey, atrapalhou o goleiro alemão Marc-André ter Stegen antes da finalização de Van Dijk.

O confronto também tem uma importância especial para a seleção alemã, que disputa sua primeira partida oficial sob o comando do técnico Jürgen Klopp, após a eliminação surpreendente da Copa do Mundo de 2026 nas oitavas de final diante do Paraguai nos pênaltis.

A seleção holandesa, por sua vez, busca reencontrar o equilíbrio com Xavi, após também ter sido eliminada precocemente da Copa do Mundo de 2026, pelo Marrocos nos pênaltis nas oitavas de final.

Alemanha e Holanda jogam no Grupo 2 da Liga A da Liga das Nações da Europa, que conta também com Sérvia e Grécia.


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