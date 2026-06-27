A substituição de Salem Al-Dosari... Será que Donis atendeu às exigências da torcida?

O grego Georgios Donis, técnico da seleção saudita, tomou uma decisão decisiva durante o confronto contra Cabo Verde ao substituir o capitão da “Verde”, Salem Al-Dossari, em uma jogada que marcou a primeira substituição do jogador durante a trajetória da seleção na Copa do Mundo de 2026.

A seleção saudita enfrenta uma partida decisiva contra Cabo Verde na terceira e última rodada da fase de grupos, buscando a vitória para manter vivas as esperanças de classificação para as oitavas de final, após ter somado apenas um ponto nas duas primeiras rodadas.

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Salem Al-Dossari havia sido alvo de críticas severas após as partidas contra o Uruguai e a Espanha, devido à queda em seu desempenho técnico e físico, enquanto Donis sofreu críticas semelhantes por ter mantido o jogador em campo e não tê-lo substituído, apesar de ele estar aquém de seu nível habitual.

Aos 66 minutos da partida contra Cabo Verde, o técnico grego decidiu tirar o capitão da seleção, após um desempenho contínuo abaixo do esperado, e colocou Mohamed Abu Al-Shamat em seu lugar, na tentativa de dinamizar o ataque nos minutos restantes.

A decisão de Donis levanta uma questão clara: será que o técnico finalmente atendeu às críticas que recebeu nas duas partidas anteriores, após ter mantido Salem Al-Dosari em campo apesar da queda de rendimento, ou será que a substituição ocorreu apenas em resposta ao andamento da partida e à necessidade da seleção de soluções ofensivas diferentes em um momento decisivo do jogo?