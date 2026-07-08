A segunda vítima de Mourinho... O Real Madrid anuncia a saída de seu jogador

O Real Madrid anunciou a transferência do jogador Fran García para o Real Betis, com contrato válido até 30 de junho de 2030.

O clube, em comunicado divulgado hoje, quarta-feira, em seu site oficial, afirmou: “O Real Madrid e o Real Betis chegaram a um acordo sobre a transferência de Fran García”.

E acrescentou: “O Real Madrid gostaria de expressar sua gratidão e carinho pelo jogador, que sempre defendeu a camisa do clube com total dedicação e foi um exemplo a ser seguido em termos de conduta e profissionalismo”.

Fran García ingressou no Real Madrid em 2013, aos 14 anos, para jogar na equipe de base, e em 2023 passou a integrar o time principal, onde disputou 110 partidas ao longo de três temporadas.

Garcia tornou-se o segundo jogador a deixar o clube na segunda passagem do novo técnico José Mourinho, depois de Dani Ceballos, sabendo-se que Dani Carvajal e David Alaba já haviam saído antes da contratação do técnico português.

Por sua vez, o jornal espanhol “Marca” informou que o acordo previa que o Real Betis ficasse com 50% dos direitos econômicos do jogador, em troca de cerca de 4 milhões de euros, enquanto o Real Madrid mantém 50% do valor de qualquer possível transferência futura.

A contratação de Fran García é uma das prioridades do Betis para reforçar a lateral esquerda em preparação para a nova temporada, especialmente com a participação do time na Liga dos Campeões.

O clube aproveitou a situação contratual do jogador, que tinha apenas mais um ano de contrato com o Real Madrid, em um momento em que a concorrência dentro do time real aumentou após a chegada de Marc Cucurella, além da presença de Fran García e Ferland Mendy na mesma posição.

Fran García chegou à cidade de Sevilha nesta manhã, tornando-se a segunda contratação do Betis durante a janela de transferências de verão, após a contratação do meio-campista uruguaio Facundo Bernal.

Está previsto que o jogador se junte imediatamente à pré-temporada da equipe, que está sendo realizada na Alemanha, em preparação para o início da nova temporada.