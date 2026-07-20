Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Tudo sobre apostas na GOAL
Algeria v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Hussein Hamdy

Traduzido por

A Roma disputa com o Inter a contratação de Rafik Belghali

R. Belghali
Inter de Milão
Roma
Campeonato Italiano
Argélia
Itália

Mercado de Transferências do Calcio

A AS Roma e o Inter de Milão buscam manter o jogador da seleção argelina Rafik Belghali na Série A, após o rebaixamento do Hellas Verona para a Série B.

O lateral-direito argelino completou 24 anos no mês passado e recebeu muitos elogios pelo excelente desempenho que apresentou ao defender a seleção de seu país na Copa do Mundo realizada nos Estados Unidos, no México e no Canadá.

O jogador se transferiu para o futebol italiano há apenas um ano, pelo Hellas Verona, que pagou cerca de dois milhões de euros para contratá-lo, vindo do clube belga KV Mechelen.

Belgali marcou dois gols em 26 partidas pelo time na Série A italiana, mas não conseguiu impedir que sua equipe fosse rebaixada para a segunda divisão.

Belgali sofreu lesões recorrentes no tornozelo que o afastaram dos gramados e o deixaram fora da escalação do time no período entre janeiro e março de 2026.

Amistosos de clubes
Karlsruher crest
Karlsruher
KSC
Inter de Milão crest
Inter de Milão
INT
Amistosos de clubes
Roma crest
Roma
ROM
Cannes crest
Cannes
CAN

A rede francesa “Foot Mercato” confirmou que a diretoria da Roma considera Belghali uma opção principal e prioridade máxima para a posição de lateral-direito, especialmente depois que a Juventus conseguiu contratar o zagueiro Zaki Çelik, que deixava o Giallorossi.

O astro argelino também faz parte de uma longa lista elaborada pelo Inter de Milão com nomes candidatos a substituir o holandês Denzel Dumfries, o que ocorreu após a diretoria do Nerazzurri não ter conseguido fechar as negociações com Marco Balestra e Anan Khalaili.

Relatos anteriores já haviam associado o nome do jogador a um interesse claro por parte de outros clubes italianos, com destaque para a Fiorentina e o Bologna.

O valor exigido para a transferência de Belgali é de cerca de 15 milhões de euros; caso a Roma se decida a apresentar uma oferta oficial, ela será na forma de empréstimo com opção de compra definitiva.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google