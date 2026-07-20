A Roma disputa com o Inter a contratação de Rafik Belghali

A AS Roma e o Inter de Milão buscam manter o jogador da seleção argelina Rafik Belghali na Série A, após o rebaixamento do Hellas Verona para a Série B.

O lateral-direito argelino completou 24 anos no mês passado e recebeu muitos elogios pelo excelente desempenho que apresentou ao defender a seleção de seu país na Copa do Mundo realizada nos Estados Unidos, no México e no Canadá.

O jogador se transferiu para o futebol italiano há apenas um ano, pelo Hellas Verona, que pagou cerca de dois milhões de euros para contratá-lo, vindo do clube belga KV Mechelen.

Belgali marcou dois gols em 26 partidas pelo time na Série A italiana, mas não conseguiu impedir que sua equipe fosse rebaixada para a segunda divisão.

Belgali sofreu lesões recorrentes no tornozelo que o afastaram dos gramados e o deixaram fora da escalação do time no período entre janeiro e março de 2026.

A rede francesa “Foot Mercato” confirmou que a diretoria da Roma considera Belghali uma opção principal e prioridade máxima para a posição de lateral-direito, especialmente depois que a Juventus conseguiu contratar o zagueiro Zaki Çelik, que deixava o Giallorossi.

O astro argelino também faz parte de uma longa lista elaborada pelo Inter de Milão com nomes candidatos a substituir o holandês Denzel Dumfries, o que ocorreu após a diretoria do Nerazzurri não ter conseguido fechar as negociações com Marco Balestra e Anan Khalaili.

Relatos anteriores já haviam associado o nome do jogador a um interesse claro por parte de outros clubes italianos, com destaque para a Fiorentina e o Bologna.

O valor exigido para a transferência de Belgali é de cerca de 15 milhões de euros; caso a Roma se decida a apresentar uma oferta oficial, ela será na forma de empréstimo com opção de compra definitiva.