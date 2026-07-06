“A resposta decisiva”... Será que Jesus comandará a seleção saudita?

O português Jorge Jesus, ex-técnico do Al-Nassr, pôs fim à polêmica em torno da possibilidade de assumir o comando da seleção saudita de futebol, depois que seu advogado, Luís Miguel, revelou que os contatos mantidos com dirigentes da Federação Saudita não passaram da fase de consulta inicial e, em nenhum momento, se transformaram em negociações oficiais.

O nome de Jesus foi fortemente associado ao cargo de técnico da seleção saudita após a eliminação do “Verde” na fase de grupos da Copa do Mundo, em meio a amplas especulações sobre a possibilidade de ele assumir a função na próxima fase; no entanto, essas notícias não se traduziram em medidas oficiais por parte da Federação Saudita.

Luis Miguel confirmou, em declarações ao jornal saudita “Al-Riyadiah”, que as chances de Jesus assumir o comando da seleção saudita parecem fracas no momento, ressaltando que os contatos ocorridos após o fim de sua passagem pelo Al-Nassr se limitaram apenas a conversas e consultas iniciais.

Miguel disse: “Não acredito que isso vá acontecer, que Jesus se torne técnico da seleção saudita. De fato, houve conversas com dirigentes após o fim de sua passagem pelo Al-Nassr sobre essa possibilidade, mas nada de concreto aconteceu”.

Jesus havia encerrado sua passagem pelo Al-Nassr após levar o time ao título do Campeonato Saudita Roshen, antes de recusar a renovação de seu contrato com o clube da capital, que posteriormente contratou o técnico australiano Ang Postecoglou por duas temporadas, e ele já iniciou seu trabalho em preparação para a nova temporada.

O advogado do técnico português revelou que o desejo atual de Jesus é voltar para Portugal, apesar de ele não ter recebido nenhuma proposta de clubes de seu país até o momento, confirmando, ao mesmo tempo, que há interesse sério por parte de vários clubes fora de Portugal.

Miguel acrescentou: “O mais provável é que Jesus queira permanecer em Portugal; até o momento, não há propostas de lá, enquanto ele possui ofertas do Catar, da Turquia e do Brasil. Teremos que aguardar para saber o que acontecerá nos próximos tempos”.

Assim, a possibilidade de Jorge Jesus assumir o comando da seleção saudita parece remota no momento, diante da ausência de quaisquer negociações oficiais, enquanto o técnico português continua analisando as propostas que recebeu de várias fontes, na esperança de definir seu futuro nos próximos dias.