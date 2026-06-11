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A rebelião de Cancelo aproxima o astro do Barcelona do Al-Hilal

Mercado da bola
M. Casado
J. Cancelo
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Possível acordo de troca

Reportagens da imprensa espanhola revelaram que um dos astros do Barcelona está prestes a vestir a camisa do Al-Hilal, do Saudi, durante a próxima janela de transferências de verão.

Cancelo havia se juntado ao Barça durante a janela de transferências de inverno passada por empréstimo do Al-Hilal, mas espera continuar no gigante catalão.

Ao mesmo tempo, o Al-Hilal busca obter o maior benefício financeiro possível, o que não se coaduna com a situação financeira do Barça.

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De acordo com o jornal catalão “Sport”, Marc Casado está mais perto de deixar o Barcelona, depois de ter se mostrado aberto a uma nova experiência fora do clube, enquanto analisa várias ofertas que recebeu recentemente, incluindo interesse de clubes da Liga Turca, mas não está muito inclinado a aceitá-las nesta fase.

O jornal aponta que uma ideia surpreendente começou a ganhar força nos bastidores: a possibilidade de o clube saudita Al-Hilal entrar nas negociações, em uma troca que poderia unir os dois clubes, tendo Casado como um dos elementos envolvidos, no âmbito de acordos que visam facilitar a permanência de João Cancelo no Barcelona.

Segundo informações, a diretoria do Barcelona continua firme na ideia de manter Cancelo, mas, ao mesmo tempo, busca soluções financeiras flexíveis para reduzir o custo da transação, o que abriu as portas para a inclusão de nomes como Casado como parte de qualquer possível acordo com o Al-Hilal.

Diante desses desdobramentos, o jogador permanece aberto a todas as opções, sem pressa em tomar uma decisão final, enquanto seu agente, Jorge Mendes, assume a tarefa de gerenciar o caso e se comunicar com os clubes interessados, num momento em que todas as possibilidades parecem em aberto até o momento.


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