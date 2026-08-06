Aqueles entre nós que acompanham há um pouco mais de tempo os acontecimentos em torno da coisa mais importante entre as menos importantes certamente se lembrarão muito bem do tédio enorme que às vezes imperava quando a bola ficava parada por semanas durante as pausas de verão e de inverno, e se esperava ansiosamente que o período sem futebol terminasse e que a bola finalmente voltasse a rolar nos estádios.

Naturalmente, já existia um mercado de transferências "naquela época". E, naturalmente, o entusiasmo quando o próprio clube apresentava um novo nome promissor como reforço era o mesmo que, na maioria das vezes, ainda é hoje. Ainda assim, a movimentação no mercado e, acima de tudo, a cobertura da mídia sobre isso eram completamente diferentes.

Assim, não era raro que até grandes clubes como Real Madrid, Bayern de Munique ou Manchester United tirassem reforços da cartola de forma totalmente surpreendente e sem qualquer sinal prévio para seus torcedores. A enxurrada de rumores diários ainda não existia "naquela época" dessa forma; tudo acontecia de maneira um pouco mais lenta e discreta do que acontece hoje. Ou ao menos até o momento em que um certo Fabrizio Romano surgiu nos holofotes, há cerca de 15 anos, e mudou completamente a cobertura sobre o futebol em si, mas principalmente, fora das quatro linhas, sobre os mercados de transferências.

Fabrizio Romano

Fabrizio Romano ganha nome como jornalista de transferências

Em 2011, Romano chamou atenção pela primeira vez quando, ainda como um jovem jornalista de apenas 18 anos, publicou informações exclusivas sobre a transferência do então talento de La Masia Mauro Icardi, do Barcelona para a Sampdoria. Foi o primeiro grande "Here we go" de Romano, ainda que ele ainda não o chamasse assim na época. Incontáveis outros viriam depois.

Dois anos depois, quando Icardi deixou Gênova rumo à Inter de Milão, foi novamente o italiano nascido em Nápoles quem anunciou a transferência primeiro. Romano havia recebido as informações do agente de Icardi, que ele havia conhecido antes em Milão. Por isso, ficou sabendo da concretização do negócio muito antes de todos os veículos estabelecidos e construiu imediatamente certa reputação em seu país.

A partir de 2012, Romano acabou chegando à Sky Italia e trabalhou sob as asas do já então bastante conhecido especialista em transferências Gianluca Di Marzio. Até dar o passo rumo à carreira independente em 2018, passou seu tempo principalmente construindo uma rede própria de agentes, dirigentes de clubes e jogadores, que mais tarde formariam a base de seu modelo de jornalismo de transferências sustentado pela rapidez e pela exclusividade.

O avanço definitivo de Romano veio, no mais tardar, em 2019. A partir dali, ele passou a publicar seus tuítes de forma contínua em inglês para atingir um público maior e mais amplo em diferentes plataformas. Seu lendário "Here we go", como expressão de uma transferência concluída, tornou-se um fenômeno global da internet e a marca registrada do italiano.

Graças aos seus excelentes contatos com jogadores, empresários e dirigentes, Romano demonstrou com frequência uma mão feliz na hora de anunciar transferências iminentes e, por isso, rapidamente se tornou também entre os torcedores a fonte mais confiável do mercado. Quando vinha um "Here we go" de Fabrizio, sabia-se que aquilo iria acontecer. A confiança nele era maior do que em muitos veículos tradicionais.

Hoje, Romano administra canais próprios com dezenas de milhões de seguidores e trabalha, entre outros, para o inglês Guardian e para a empresa norte-americana CBS Sports. Sua fama chegou a tal ponto que clubes profissionais o contratam regularmente para revelar contratações de novos jogadores em vídeos oficiais de anúncio nas redes sociais. Segundo suas próprias declarações, não é raro que jogadores lhe perguntem por mensagem direta para onde seus companheiros de equipe vão se transferir ou quem será seu novo treinador.

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Publicações de Fabrizio Romano no Reddit são bloqueadas

Desde este verão, porém, o vento sopra de uma direção um pouco diferente. Ao que tudo indica, a demanda por jornalismo de transferências de qualidade segue intacta. Para Romano, portanto, eram, em tese, as melhores condições para continuar lapidando seu monumento como guru das transferências quase infalível. Mas, na percepção pública, o italiano já está longe de ser tão incontestável quanto já foi um dia. Cresce a crítica ao jornalismo de transferências que cada vez mais toma conta do cenário, mas, acima de tudo, a forma de trabalho e os métodos de Romano enfrentam uma resistência cada vez maior.

Não é de hoje que o italiano é acusado de preferir a rapidez a um procedimento jornalístico limpo. Para gerar alcance e, com isso, mais cliques, Romano gosta de postar resultados de jogos importantes já minutos antes do apito final propriamente dito, apenas para depois apagá-los caso ainda saia um gol no fim. Ele também recebeu críticas pesadas pela forma como lidou com o falecido atacante do Liverpool Diogo Jota, sobre cuja morte trágica fez inúmeras postagens, diante da acusação de querer explorar o acontecimento trágico para obter alcance e receitas próprias.

A plataforma Reddit chegou até a aplicar uma suspensão a Romano no fim de julho deste ano, já que, na visão dos moderadores, ele "utiliza práticas jornalísticas questionáveis". Na subpágina Reddit Soccer, publicações do italiano não poderão mais ser usadas como fonte no futuro. A plataforma justifica isso, entre outras coisas, com a "crescente insatisfação" de muitos usuários com Romano.

Ao mesmo tempo, também existem preocupações morais. No comunicado, diz-se: "Romano, entre outras coisas, deu plataforma a Mason Greenwood, alvo de críticas por acusações de estupro." O astro inglês Greenwood foi preso em janeiro de 2022 sob suspeita de estupro, agressão corporal e ameaça de morte. Seu clube à época, o Manchester United, o suspendeu. Cerca de um ano depois, em fevereiro de 2023, as acusações foram retiradas.

Transferência de Yan Diomande desencadeia forte onda de críticas a Romano

E então há, naturalmente, a recente "briga" travada em público entre Romano e o jornalista de transferências da Sky Florian Plettenberg. O motivo disso é a transferência iminente de Yan Diomande, do RB Leipzig, para o Real Madrid. Enquanto Romano já havia feito há muitos dias sua obrigatória postagem com "Here we go", sugerindo que a transferência já estava totalmente encaminhada, Plettenberg desmentiu de forma categórica e acusou o italiano de vender informações exclusivas de outros como se fossem suas.

Quando Romano então publicou mensagens privadas dos dois e acusou o repórter da Sky de comportamento hipócrita, a situação escalou. "Talvez eu devesse compartilhar mensagens de alguns anos atrás em que você me perguntava: 'Como posso aumentar meu número de seguidores?' ou 'Seu trabalho é minha motivação'", escreveu Romano em sua conta no X. Plettenberg rebateu: "Um desenvolvimento triste. Ao contrário de você, vou tratar nossas conversas de forma confidencial. Antes, você era um exemplo para muitos. Também para mim. Infelizmente, para mim você já não é mais. Sou simplesmente grato por eu mesmo poder ser um exemplo para outros."

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Fabrizio Romano? "Simplesmente não é assim"

Que Plettenberg sem dúvida tocou em um ponto sensível com sua crítica a Romano foi confirmado na quarta-feira também pelo diretor esportivo-geral do RB Leipzig, Marcel Schäfer. "Entendo que esse seja um tema quente", explicou ele à margem do campo de treinamento dos Touros, na Áustria: "Mas, em princípio, não quero entrar em mais detalhes sobre conversas com os respectivos clubes. Quando tivermos algo a comunicar, faremos isso."

Mas Schäfer não conseguiu evitar uma alfinetada, especialmente contra a cobertura mais recente de Romano. "Está claro que um ou outro chamado especialista em transferências já havia noticiado há sete a dez dias que algo estava 'done' ou 'Here we go'. Simplesmente não é assim. Isso envolve conversas com diferentes partes."

Também com a participação de Romano, o futebol moderno se afastou cada vez mais, no passado recente, de seu núcleo propriamente dito, o jogo em campo, rumando para uma disputa entre os diferentes jornalistas de transferências para ver quem consegue vender mais rapidamente quais informações em suas próprias plataformas.

A crítica pública a Romano mostra ao menos que a tendência está deixando de ser o consumo cego desse tipo de notícia, possivelmente em direção a uma abordagem um pouco mais questionadora e de maior qualidade. Resta ver se o guru italiano das transferências levará as acusações a sério e questionará suas próprias práticas, ou se o encanto em torno da suposta onisciência de Romano terá desaparecido de forma definitiva e para sempre.