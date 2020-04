Barcelona tem que priorizar contratação de Neymar para ganhar a Champions, diz Rivaldo

Ídolo do clube catalão voltou a afirmar que camisa 10 do PSG deve ser a prioridade do Barça para a próxima temporada, e não Lautaro Martínez

O nome de Neymar nunca deixou as páginas dos noticiários da Catalunha. Após uma tentativa sem sucesso na última janela de transferências, tudo indica que o Barcelona tentará mais uma vez acertar o retorno do camisa 10 do PSG. O brasileiro é, ao lado de Lautaro Martínez, o grande objetivo do clube espanhol. Mas para Rivaldo, o Barça deve priorizar a contratação de Neymar se quiser voltar a vencer a .

Em entrevista à Betfair, o melhor jogador do mundo em 1999, com a camisa do , explicou que apesar de gostar de Lautaro, ele ainda é um atleta em evolução. Assim, apenas Neymar poderia chegar com o peso necessário para mudar as coisas na Catalunha.

“Embora o jovem argentino seja um bom jogador, acho que apenas Neymar é uma aposta certa para reivindicar um lugar na equipe titular, lado a lado com Messi”.

Além da pouca idade, Rivaldo se atenta a um outro fato para emitir essa opinião. Neymar já jogou no Barcelona e teve um entrosamento incrível com Messi e Suárez, formando o lendário MSN, um dos melhores trios de ataque da história. Em contrapartida, muitos outros jogadores de qualidade já atuaram ao lado do argentino e não tiveram sucesso, como Zlatan Ibrahimovic, Alexis Sánchez e, agora, Antoine Griezmann, por exemplo.

“Olhando para os últimos anos, vimos muitos jogadores valiosos que não conseguiram jogar ao lado de Messi. Que falharam jogando com tantas expectativas”.

E para ele, a personalidade de Neymar é um grande diferencial para que isso aconteça e o torne uma opção muito segura, enquanto Lautaro, apesar de talentoso, terá de esperar um tempo para confirmar as expectativas.

“Neymar, como Suárez, é um dos poucos jogadores do mundo que não sente pressão no campo, sempre jogando com muita personalidade. Ele nunca fica assustado. Neymar não tem medo de comandar Barça ao lado de Messi. Seria uma opção segura para o clube”.

“Martinez é um atacante jovem e talentoso, mas talvez precise de dois ou três anos para se tornar uma boa contratação. Por enquanto, acho que o clube deve priorizar Neymar”, explicou Rivaldo.

Por fim, o campeão mundial com o em 2002 assumiu que é fã de Neymar e sabe que muitos torcedores culés ainda sentem mágoas pelo modo como o craque trocou o Barça pelo . Mesmo assim, ele acredita que Neymar e Messi juntos novamente podem conquistar mais uma “orelhuda” para os catalães.

“Sou fã de suas qualidades e personalidade. Sei que algumas vezes sou criticado porque alguns fãs do Barcelona não gostaram da maneira como Neymar decidiu deixar o clube. Mas a verdade é que ele é um jogador diferente e deve ser uma boa ajuda para Messi e companhia na tentativa de ganhar outra Liga dos Campeões”, finalizou.