O Real Madrid recebeu um golpe no início da data Fifa, vindo de dentro da concentração da seleção da França, depois que um de seus jogadores titulares sofreu uma lesão que o afastará do grupo dos Bleus.

A seleção da França se prepara para enfrentar a Turquia, amanhã, sexta-feira, pela Liga das Nações da Europa, na primeira partida de Zinedine Zidane à frente do comando técnico dos Bleus.

Mas a lesão de Ibrahima Konaté, zagueiro do Real Madrid, veio para perturbar a tranquilidade da concentração francesa, antes do início de sua caminhada na Liga das Nações da Europa.

A Federação Francesa de Futebol anunciou em comunicado oficial que Konaté sentiu uma dor no joelho durante os treinos e passou por um exame de ressonância magnética ontem, quarta-feira, tendo sido diagnosticada uma leve entorse no joelho direito.

O comunicado afirmou, segundo o que noticiou a rede "Foot Mercato": "Em acordo com a comissão técnica e após discussões amistosas entre os médicos da seleção francesa e do Real Madrid, o jogador foi autorizado a retornar ao seu clube a partir de hoje. Ele foi substituído por Leny Yoro (zagueiro do Manchester United), atualmente presente na Federação Francesa de Futebol com a seleção sub-21".

Konaté é uma das peças fundamentais do Real Madrid na atual temporada, tendo atuado como titular do time merengue em 6 partidas de LaLiga, além de ter jogado a partida contra a Inter de Milão na Liga dos Campeões da Europa.

Vale lembrar que o zagueiro francês se transferiu para o Real Madrid na última janela de transferências do verão, em uma negociação a custo zero, após o fim de seu contrato com o Liverpool.

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