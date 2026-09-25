A primeira escalação oficial de Zidane: mudanças marcantes

Zinédine Zidane se prepara para disputar sua primeira partida como técnico da seleção francesa, quando os "Les Bleus" visitarão a Turquia na noite de sexta-feira, na estreia de sua caminhada na Liga das Nações da Europa, em meio a grande expectativa pela primeira aparição do treinador que volta aos holofotes cerca de 20 anos após se aposentar dos gramados.

Zidane inicia sua primeira missão com uma série de decisões marcantes no nível da escalação, apostando em uma linha de quatro defensores formada por Koundé, Upamecano, Lacroix e Truffert, colocando este último como titular pela primeira vez na seleção francesa.

No meio-campo, a seleção francesa conta com Chérki, Koné e Rabiot, enquanto o trio Olise, Dembélé e Mbappé comanda o setor ofensivo, em uma formação mais próxima do 4-3-3.

Do outro lado, a seleção turca entra em campo com uma escalação prevista que inclui Çakır na defesa do gol, e à sua frente Çelik, Demiral, Bardakçı e Kadıoğlu, enquanto Özcan e Yüksek assumem a função de contenção.

O ataque turco é comandado pelo trio Arda Güler, Kökçü e Uzun por trás do atacante Yılmaz, dentro de um esquema de jogo 4-2-3-1.