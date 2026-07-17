A polêmica sobre a simulação chega à Europa... A UEFA define sua posição sobre a intervenção do VAR

A União Europeia de Futebol (UEFA) emitiu orientações decisivas para os árbitros do VAR, obrigando-os a não classificar casos de simulação como “erro na identificação do jogador” — medida controversa que foi aplicada durante a Copa do Mundo de 2026.

O Conselho da Federação Internacional de Futebol (IFAB) havia introduzido alterações no protocolo da tecnologia de vídeo, que entraram em vigor neste verão; agora, os árbitros do VAR podem intervir para corrigir cartões amarelos ou vermelhos caso o árbitro de campo cometa um erro ao identificar qual jogador de cada time realmente cometeu a infração.

A polêmica explodiu após a aplicação dessa regra duas vezes na Copa do Mundo; a primeira foi quando um cartão amarelo dado ao zagueiro americano Tim Ream foi anulado e atribuído ao atacante paraguaio Miguel Almirón por simulação.

Já o caso mais polêmico foi a expulsão do atacante suíço Breel Embolo, aos 72 minutos da partida das quartas de final contra a Argentina; nela, o argentino Leandro Paredes recebeu um cartão amarelo por uma entrada imprudente, mas o replay mostrou que foi Embolo quem provocou o contato de forma intencional. Como ele já havia recebido um cartão anteriormente, foi-lhe mostrado o segundo cartão amarelo e, em seguida, o vermelho, o que alterou o rumo da partida, vencida pela Argentina por 3 a 1 na prorrogação.

Embora as decisões contra Almirón e Empuló tenham sido amplamente bem recebidas pela torcida, devido ao desejo geral de acabar com o fenômeno das “simulações”, a rede “BBC Sport” entrou em contato com dirigentes de várias ligas nacionais, que afirmaram que o uso da cláusula de “erro de identificação” para punir simulações não havia sido discutido previamente e foi uma surpresa total para eles.

As federações locais expressaram grande preocupação de que essa interpretação possa causar “caos total” nos clubes, já que todo cartão amarelo passaria a ser passível de revisão sob a alegação de simulação. Além disso, criticaram o surgimento de um “sistema de dois pesos e duas medidas” que permite a revisão da simulação apenas se um cartão amarelo for mostrado, enquanto o VAR não intervirá se uma equipe marcar um gol em uma cobrança de falta resultante de uma simulação clara pela qual o jogador não tenha recebido advertência, o que criará ainda mais controvérsias arbitrais.

Com base nisso, a “UEFA” informou aos seus árbitros, durante as partidas das fases preliminares das competições europeias desta semana, a necessidade de restringir a aplicação da nova regra a casos individuais claros de erro na identificação efetiva do jogador (como advertir um jogador em vez de seu companheiro).

A UEFA considera que o “erro de identificação” é uma decisão numérica e categórica que não exige que o árbitro recorra ao monitor, enquanto a mudança de considerar uma falta para punir um jogador por simulação é uma decisão “discricionária e ambígua” que, nos casos de Almirón e Embolo, exigiu a consulta ao monitor, portanto, a “UEFA” não considera a simulação um erro de identificação.

No entanto, a UEFA esclareceu que o VAR mantém a competência para punir a simulação em outros casos específicos; como quando ela resulta em um cartão vermelho direto indevido, na marcação incorreta de um pênalti ou quando leva à aplicação de um segundo cartão amarelo indevido que resulte em expulsão.

Nesse mesmo contexto, a “UEFA” rejeitou categoricamente a adoção de outra medida da Copa do Mundo que prevê a expulsão de jogadores que cobrem a boca com as mãos durante discussões com árbitros ou adversários — medida que resultou na expulsão de Almirón e do equatoriano Piero Hincapié na Copa do Mundo.