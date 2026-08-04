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비니시우스 주니오르 (Vinicius Junior)Getty Images
Hussein Hamdy

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A polêmica continua: definida a data da reunião decisiva para o futuro de Vinícius com o Real Madrid

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A venda é uma possibilidade forte

Um jornalista espanhol revelou a data da reunião decisiva entre Vinícius Júnior e os dirigentes do Real Madrid para discutir a renovação do contrato do astro brasileiro.

Rodra, conhecido jornalista da "ESPN", escreveu em sua conta na rede "X": "Vinícius Júnior deve realizar uma reunião com o Real Madrid nesta quarta-feira, em meio à continuidade do impasse sobre a renovação de seu contrato".

E acrescentou: "O Real Madrid não pretende aumentar sua última oferta para renovar o contrato do jogador, enquanto Vinícius ainda exige receber cerca de 30 milhões de euros por temporada, sendo que a oferta do clube chega a apenas 22 milhões".

E prosseguiu: "Figuras importantes dentro do Real Madrid apoiam a ideia de vender Vinícius, ao mesmo tempo em que cresce o otimismo no Arsenal quanto à possibilidade de concretizar o negócio, com estimativas de que seu valor gire em torno de 150 milhões de euros".

E concluiu: "Os representantes de Vinícius ainda negam a existência de contatos com o Arsenal, mas fontes próximas ao negócio confirmam que já há conversas, com forte participação do diretor esportivo Berta e do técnico Arteta nas negociações".

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