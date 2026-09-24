O canal de televisão do Real Madrid respondeu a Juanma Castaño, após seu pedido de desculpas público por ter comparado, no jornal ABC, a emissora ao jornal "Egin", fechado em 1999 por fazer parte da rede financeira e estrutural do grupo terrorista ETA.

Castaño havia detonado a polêmica com essa comparação, levando o Real Madrid a emitir um comunicado no qual afirmou "que nosso clube considera que comparar o veículo de comunicação oficial do Real Madrid a um jornal cuja história está ligada ao universo do grupo terrorista ETA constitui uma prática extremamente grave que ultrapassa todos os limites".

Em seguida, Juanma Castaño pediu desculpas pela comparação em seu programa "El Partidazo": "É um exagero. Essa comparação é desnecessária, e peço desculpas por comparar o canal do Real Madrid ao jornal Egin. Peço desculpas por isso".

O jornalista da "Cadena Cope" prosseguiu com suas críticas ao canal de televisão do Real Madrid, dizendo: "Minha opinião sobre o canal do Real Madrid é a mesma que aparece no restante do artigo, e como era ontem, e continuará sendo assim até que mudem seu comportamento. O canal de televisão do Real Madrid mente, manipula, aponta o dedo e incomoda as pessoas".

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Após esse pedido de desculpas, o apresentador Álvaro de la Lama falou sobre as declarações de Juanma Castaño no programa "Real Madrid Conecta".

E disse: "Nunca deveríamos ultrapassar os limites da comparação entre o canal do Real Madrid e o jornal Egin, tendo em vista o que este país sofreu nesse contexto. Não vou me alongar nisso, não vale a pena. Juanma Castaño pede desculpas em seu programa de rádio. Esse pedido de desculpas é aceitável? Cada um é livre para agir".

E afirmou: "Minha impressão, e minha opinião pessoal, é que ele fez questão de continuar com isso. Como assim? Ele nos chama de mentirosos. Ele nos chama de manipuladores... Mentirosos e manipuladores em quê? Há imagens que comprovam o que vínhamos argumentando dia após dia, no que diz respeito ao sistema de arbitragem".

E completou: "Não há nada de pessoal nisso, digo isso porque no caso de Juanma Castaño parece ser assim. E eu considero isso uma questão pessoal, porque ninguém vai me comparar a nenhum grupo terrorista ou a qualquer veículo de comunicação que defenda ou tenha defendido um grupo terrorista. E agora falo com vocês, Álvaro de la Lama: ninguém vai me comparar a isso. Vocês pedem desculpas, mas depois... mentirosos e manipuladores. Há imagens que comprovam o contrário".