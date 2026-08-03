Esta semana pode definir o futuro do craque brasileiro Vinícius Júnior no Real Madrid, depois que o jogador chegou ao centro de treinamentos de Valdebebas na manhã desta segunda-feira para iniciar a pré-temporada e realizar sua primeira reunião com o novo treinador José Mourinho, em um passo que pode esclarecer sua situação conturbada com a diretoria do clube merengue.

O jornal catalão "Sport" afirmou que o atacante brasileiro pretende se reunir com o conselho diretivo nos próximos dias para definir seu futuro de forma definitiva: renovar seu contrato ou deixar o clube durante a atual janela de transferências, algo que pode acender o pavio de uma das negociações mais empolgantes deste verão europeu, especialmente com o Arsenal inglês monitorando sua contratação.

O cerne da crise está na recusa de Vinícius à proposta do Real Madrid de renovar seu contrato, por acreditar que o clube não o valoriza como um jogador de nível mundial, já que seu salário seria muito inferior ao do craque francês Kylian Mbappé, o que o brasileiro considera uma afronta à sua posição e às suas contribuições ao time.

A situação entre Vinícius e o Real Madrid vive uma tensão crescente há meses, que não se limita às vaias recebidas pelo brasileiro no estádio Bernabéu após uma temporada muito irregular, mas também por causa do prolongamento das negociações de renovação, o que levou a relação entre as duas partes ao auge da tensão.

O contrato de Vinícius termina em 30 de junho de 2027, e o presidente do clube, Florentino Pérez, deu ordens explícitas de que, caso o contrato não seja renovado, o jogador deve ser vendido por uma quantia enorme, em uma política na qual Pérez nunca hesitou em se desfazer de suas estrelas, sendo o exemplo mais notável o lendário Cristiano Ronaldo, que se transferiu para a Juventus italiana em 2018 após conquistar o título da Liga dos Campeões da Europa.

A divergência entre Vinícius e o Real Madrid é puramente financeira, já que o brasileiro considera que a proposta do Real Madrid de renovação de contrato por 4 anos é insuficiente, e compara sua situação com a de Mbappé, que recebe um salário muito maior.

O primeiro ponto da divergência gira em torno do prêmio de fidelidade que Vinícius deveria receber ao fim do contrato em 2027, pois o jogador acredita que, assim que renovar, seu contrato anterior é automaticamente cancelado e, portanto, ele deve receber essa quantia imediatamente, enquanto o Real Madrid rejeita essa opinião e quer negociar o prêmio como um incentivo para a renovação.

Já o segundo ponto da divergência é o salário anual, uma vez que fontes próximas às negociações apontam que a atual proposta do Real Madrid reduz o salário de Vinícius em mais de 10 milhões de euros por ano em relação ao salário de Mbappé, o que o brasileiro considera uma desvalorização, especialmente porque ele acredita que também merece o papel de jogador estratégico no clube.

O Real Madrid deixou claro que a proposta é definitiva, mas ainda há uma pequena margem para negociação.

E, se não houver acordo, Vinícius terá de procurar um novo time, e as atenções se voltam fortemente para o Arsenal inglês, clube que já entrou em contato com os agentes do jogador para discutir a possibilidade de contratá-lo em uma negociação que pode causar grande repercussão no mercado de transferências europeu.

O clube londrino está disposto a arriscar oferecendo o maior salário da história da Premier League inglesa, um número próximo ao salário atual de Mbappé no Real Madrid, na tentativa de seduzir o craque brasileiro a se transferir para o futebol inglês.

No entanto, para que a transferência seja possível, o Real Madrid terá de reduzir suas enormes exigências financeiras, já que Florentino Pérez pediu 170 milhões de euros apesar de restar apenas um ano de contrato de Vinícius, enquanto o Arsenal busca contratar o jogador por menos de 150 milhões de euros para tornar a negociação financeiramente viável.

Ainda há margem para negociação entre as duas partes, e o Arsenal está muito determinado neste caso, especialmente porque o técnico espanhol Mikel Arteta vê em Vinícius a peça que falta no elenco dos Gunners.

A prioridade de Vinícius continua sendo permanecer no Real Madrid, algo que ele deixou claro aos mais próximos, e o clube também compreende isso, mas o jogador não quer ficar a qualquer preço, e sim sentir o reconhecimento financeiro e moral que merece.

Ou o Real Madrid apresenta uma proposta melhorada nos últimos instantes, ou toda a situação explode e um dos maiores craques do time nos últimos anos vai embora.

O treinador José Mourinho deseja intensamente manter Vinícius no elenco, sendo o técnico português um forte apoiador do brasileiro, e acredita que poucos jogadores no mercado são capazes de mudar o rumo de uma partida como ele.

Mourinho espera chegar a um acordo entre as duas partes, e vai tentar acalmar os ânimos nos próximos dias, aproveitando sua boa relação com a diretoria do clube e sua grande influência no vestiário.