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Real Madrid CF v Real Oviedo - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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A nova oferta: Real Madrid abre os cofres, e Vinicius quer mais!

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Como essa história vai terminar?

O Real Madrid retomou as negociações com seu astro brasileiro Vinícius Júnior, após uma pausa que durou cerca de um ano, apresentando uma proposta financeira aprimorada que chega a 22 milhões de euros por temporada, na tentativa de convencer o jogador a renovar seu contrato, que termina em junho de 2027.

Fontes bem informadas revelaram à rede ESPN que o clube merengue apresentou a nova proposta desde o fim da Copa do Mundo, em um movimento que reflete seu empenho em manter um de seus principais astros, sobretudo com o crescente interesse do Arsenal, campeão da Premier League, em contratar o ponta brasileiro.

A nova proposta representa um aumento significativo em relação ao que o Real Madrid estava disposto a oferecer nas rodadas de negociações das últimas duas temporadas, já que Vinícius recebe atualmente cerca de 17,5 milhões de euros por temporada. No entanto, a diferença ainda persiste entre a proposta e as exigências do jogador, que são de 30 milhões de euros por temporada.

As negociações ganham importância especial com a entrada de Vinícius, de 26 anos, no último ano de seu contrato, o que significa a possibilidade de deixar o estádio Santiago Bernabéu de graça ao fim da próxima temporada, ou de assinar um pré-contrato com outro clube a partir de janeiro.

As fontes indicaram que o jogador e seus agentes consideram este o contrato mais importante de sua carreira profissional, e entendem que ele deve refletir um reconhecimento verdadeiro de suas contribuições desde sua chegada ao clube em 2018, incluindo os gols decisivos que marcou em duas finais da Liga dos Campeões.

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A ESPN revelou na semana passada que a diretoria do Real Madrid está aberta à possibilidade de saída de seu astro brasileiro durante a atual janela de transferências de verão, caso as duas partes não cheguem a um acordo definitivo sobre a renovação.

Vinícius voltou aos treinos na última segunda-feira, depois de suas férias que se seguiram à participação na Copa do Mundo, quando passou pelos exames médicos de rotina e participou dos treinos coletivos sob a supervisão do novo treinador da equipe, José Mourinho.

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