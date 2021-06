A Noruega pode boicotar a Copa do Mundo de 2022?

Depois de protestos ao histórico de direitos humanos no Qatar, sede do Mundial, a NFF votou a participação da seleção norueguesa no tornieo

A seleção norueguesa, depois de protestos feitos em campo em jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, criticando o Qatar, país sede do torneio, chegou a uma conclusão sobre sua participação no Mundial. Um time havia pedido que a seleção se recusasse a estar na disputa.

A realização da Copa do Mundo de 2022 no Qatar gerou algumas controvérsias no mundo do futebol. Segundo o jornal inglês The Guardian, milhares de trabalhadores imigrantes morreram durante a construção dos estádios nos últimos anos. Já a Anistia Internacional, organização não-governamental em prol dos direitos humanos, revelou que muitos trabalhadores vivem em condições precárias e chegam a ficar meses sem receber salários.

Estas informações desencadearam o protesto de algumas seleções em março, durante a disputa de alguns jogos das Eliminatórias para a Copa. Holanda, Alemanha e Noruega foram algumas delas, sendo esta última inclusive incentivada a desistir do torneio por alguns torcedores e clubes locais.

A seleção norueguesa, como forma de protesto, usou uma camiseta pedindo "Direitos humanos dentro e fora de campo" antes do jogo das Eliminatórias. Enquanto isso, o Tromso, time da primeira divisão norueguesa, fez uma moção para que a seleção sequer tentasse se qualificar para a Copa.

A seleção norueguesa vai boicotar a Copa do Qatar em 2022?

A Federação Norueguesa de Futebol (NFF) convocou uma reunião extraordinária para votar a reivindicação sobre a possibilidade de a seleção nacional não participar da Copa. Ao final, por 368 votos a 121, ficou decidido que não vai haver boicote por parte da Noruega em relação à Copa do Mundo.

O caminho encontrado foi a proposição de um plano de 26 pontos à Fifa e às autoridades do Qatar que deve ser implementado antes da Copa. Em nova votação, 437 votos a 29, ficou decidido que a NFF, conforme proposto pelo Sandar IL, vai atrás de outras federação que a apoiem a pressão ao Qatar para melhorar seu histórico de direitos humanos.

"Um boicote significa virar as costas ao Qatar e aos seus desafios e privar-nos da possibilidade de nos comprometermos para que haja melhorias", disse Terje Svendsen, presidente da Federação norueguesa, no início dos debates.

Atualmente a seleção da Noruega ocupa o quarto lugar do Grupo G nas Eliminatórias, com um ponto a menos do que a líder Turquia e empatada com a Holanda, que está ficando com vaga na repescagem.