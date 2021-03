Por que seleções europeias iniciaram protesto nas eliminatórias para a Copa do Qatar?

Pelo menos três países já se manifestaram antes das partidas contra a violação dos direitos humanos nos anfitriões da Copa do Mundo de 2022

Três seleções europeias se posicionaram, de maneira oficial, em protesto antes das suas partidas nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. Embora não seja partidário, o protesto tem conteúdo político e toca em temas delicados a respeito do tratamento dado aos imigrantes da região.

Foi relatado que milhares de trabalhadores imigrantes morreram durante a construção de estádios no Catar nos últimos anos, com o torneio principal marcado para ser realizado no país em 2022.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Antes do apito inicial do jogo contra a Letônia, a seleção da Holanda entrou em campo com uma camiseta escrita "Football Supports Change" (Futebol apoia a mudança).

The Netherlands have joined Norway in protesting Qatar's human rights record before their World Cup qualifiers 🌏 pic.twitter.com/TFXLxlyy7q — Goal (@goal) March 27, 2021

Já a seleção norueguesa pediu "Human Rights on and off the pitch" (Direitos Humanos dentro e fora de campo).

A seleção alemã, da mesma forma, protestou. Com seus 11 jogadores titulares, escreveu "Human Rights" na junção de todos eles e mandou o recado.

O treinador da Noruega, Staale Solbrakken falou que o protesto era para "colocar pressão na FIFA para que sejam ainda mais diretos e mais firmes com as autoridades no Qatar, para impor normas mais estritas".

Mais artigos abaixo

A Anistia Internacional enviou uma carta para a FIFA pedindo que a instituição reguladora do futebol tome providências pois muito do que está acontecendo no país tem relação direta com o evento idealizado pela entidade.

"FIFA tem a responsabilidade de diminuir os riscos aos direitos humanos que crescem com o aumento dos negócios em setores criados pelo torneio. No mínimo, isso significa que a FIFA deve usar toda a extensão de sua influência para cobrar o Qatar para implementar e fazer cumprir com urgência as próprias reformas do governo para garantir que os direitos trabalhistas de todos os trabalhadores migrantes sejam protegidos", lê-se na cara da AI.