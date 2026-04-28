"A nomeação de Eenhoorn seria um cenário de pesadelo para a KNVB"

É possível que Robert Eenhoorn venha a substituir Dennis te Kloese, que está de saída, como diretor geral do Feyenoord. Segundo Valentijn Driessen, isso seria um cenário catastrófico para a KNVB.

Na última quinta-feira, Te Kloese anunciou sua saída do Feyenoord. O diretor geral e técnico deixará o De Kuip em 1º de julho.

Eenhoorn, que foi diretor geral do AZ por muitos anos, é citado como possível sucessor. Ele nasceu em Roterdã e está interessado em trabalhar no Feyenoord.

Segundo Driessen, isso seria um cenário absolutamente apocalíptico para a KNVB, como ele escreve em sua coluna para o De Telegraaf. “Com sua formação esportiva americana como jogador de beisebol no New York Yankees, Eenhoorn se tornou uma pedra no sapato em Zeist”, começa ele.

Eenhoorn, na qualidade de diretor-geral do AZ, acusou a KNVB de não ser transparente quanto à distribuição financeira. Ele também repreendeu a federação por praticar política de bastidores.

“A KNVB não se atreveu a se submeter a isso. Um grupo de coordenação formado posteriormente pelos clubes profissionais emitiu, há mais de um ano, um parecer devastador sobre o modelo de gestão e o funcionamento amador da seção profissional da KNVB”, conclui Driessen.



