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Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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A noite dos recordes... Kane e Pickford fazem história com a Inglaterra

Noruega x Inglaterra
Noruega
Inglaterra
Copa do Mundo
J. Pickford
H. Kane
Noruega
England
EUA

O confronto contra a Noruega coloca as duas estrelas dos Três Leões na lista dos lendários

A seleção da Inglaterra alcança dois recordes históricos na partida desta noite, com Harry Kane e Jordan Pickford continuando a gravar seus nomes nos anais dos “Três Leões”.

A seleção inglesa enfrenta a Noruega nas quartas de final, com ambas buscando chegar às semifinais, onde as aguarda o vencedor do próximo jogo entre Argentina e Suíça.

A Opta informou que o capitão Harry Kane disputará hoje à noite sua 120ª partida internacional com a camisa da seleção inglesa, igualando o recorde de Wayne Rooney como o jogador com mais partidas pelos “Três Leões”.

Na lista dos jogadores com mais partidas pela seleção inglesa, apenas o goleiro Peter Shilton, com 125 partidas internacionais, ainda está à frente de Kane e Rooney.

Por outro lado, o goleiro Jordan Pickford alcançou outro feito histórico ao disputar sua 18ª partida na Copa do Mundo, tornando-se o jogador inglês com mais participações na história da competição.

A seleção inglesa avançou para as quartas de final após eliminar a seleção mexicana (anfitriã) por 3 a 2, enquanto a Noruega venceu o Brasil por 2 a 1 nas oitavas de final.

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