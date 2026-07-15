A noite dos grandes números... Kane persegue Ronaldo e Bellingham sonha com um feito raro

As seleções da Inglaterra e da Argentina não disputam a semifinal da Copa do Mundo de 2026 nesta quarta-feira à noite apenas pela vaga na final; a partida também representa uma oportunidade de ouro para os astros dos “Três Leões”, Harry Kane e Jude Bellingham, escreverem novas páginas na história do futebol inglês e da Copa do Mundo.

A dupla apresenta um dos melhores ataques da história da seleção inglesa, depois de ter desempenhado um papel fundamental na chegada da equipe às semifinais, em meio a uma série de recordes que podem ser quebrados no confronto contra a Argentina.

Kane e Bellingham buscam um feito sem precedentes

De acordo com a Squawka, Harry Kane e Jude Bellingham têm, cada um, 6 gols na atual edição da Copa do Mundo, estando à beira de um feito histórico, já que qualquer um deles precisa de mais um gol para se tornar o primeiro jogador inglês a marcar mais de 6 gols em um único grande torneio.

Até o momento, a dupla marcou 12 dos 13 gols da seleção inglesa na Copa do Mundo de 2026, Além disso, cada um deles igualou o recorde histórico de maior número de gols marcados por um jogador inglês em um grande torneio (6 gols), registrado por Gary Lineker na Copa do Mundo de 1986 e pelo próprio Harry Kane na Copa do Mundo de 2018.

A Squawka acrescentou que a edição atual é a primeira na história da Copa do Mundo em que uma seleção conta com dois jogadores que marcaram, cada um, 6 gols ou mais na mesma competição, com ainda duas partidas possíveis pela frente para a seleção inglesa.

Leia também:

Um gol significa três recordes... Messi busca uma conquista excepcional de 96 anos

Kane persegue Ronaldo na lista dos maiores artilheiros da história

As ambições de Harry Kane não se limitam a levar a Inglaterra à final, pois ele também continua perseguindo os maiores artilheiros da história da Copa do Mundo.

O capitão da Inglaterra elevou sua contagem para 14 gols em suas participações na Copa do Mundo e precisa de apenas um gol para igualar o lendário brasileiro Ronaldo Nazário, autor de 15 gols.

Apenas quatro jogadores estão à frente de Kane na lista histórica, enquanto ele está empatado atualmente com o alemão Gerd Müller na quinta posição, e apenas dois gols o separam do recordista alemão Miroslav Klose (16 gols).

Lionel Messi lidera a lista atual dos maiores artilheiros da história com 21 gols, seguido pelo francês Kylian Mbappé, com 20 gols.

Bellingham busca um recorde raro para meio-campistas

Por sua vez, Jude Bellingham tem a chance de entrar para uma lista histórica rara na Copa do Mundo.

O site Squawka destacou que o jogador do Real Madrid pode se tornar apenas o segundo meio-campista na história do torneio a marcar dois ou mais gols em três partidas diferentes, igualando o recorde do peruano Teófilo Cubillas.

Bellingham marcou dois gols em cada uma das duas últimas partidas contra o México e a Noruega, continuando a apresentar um desempenho excepcional que o tornou uma das principais estrelas do torneio.