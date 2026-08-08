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Hussein Hamdy

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A negociação não está fechada: nova reviravolta aproxima Rodri do Barcelona

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Negociações em andamento

Rodri, meio-campista do Manchester City, se aproximou de uma transferência para o Barcelona durante a atual janela de transferências de verão.

A emissora "Ràdio Catalunya 1" havia confirmado, nesta sexta-feira, que Barcelona e Manchester City chegaram a um acordo sobre os termos principais do negócio pela transferência de Rodri, no valor de 50 milhões de euros.

Isso aconteceu depois que o Manchester City recusou a primeira oferta, que foi de 45 milhões de euros, mais 5 milhões em variáveis.

No entanto, Fabrizio Romano, especialista em transferências, negou que o negócio envolvendo Rodri já tenha sido de fato fechado a favor do Barcelona.

Romano escreveu, em sua conta na rede "X": "O Barcelona está muito confiante em concretizar o negócio por Rodri. Não há preocupação após a recusa da primeira oferta por parte do Manchester City".

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E acrescentou: "O Barcelona enviará uma nova oferta oficial, e Rodri comunicou ao Manchester City, com todo o respeito, (eu quero sair)".

E concluiu: "O Barcelona apresentará uma oferta mais alta do que a oferta recusada, e há a convicção, por parte de todas as partes envolvidas, da possibilidade de concluir o negócio em breve".

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