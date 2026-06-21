A negociação de 100 milhões em Barcelona depende de apenas um passo

Reportagens da imprensa confirmaram que o Barcelona estabeleceu uma condição decisiva para a conclusão da contratação do astro do Atlético de Madrid, o argentino Julián Álvarez.

O jornalista marroquino Ashraf Ben Ayad afirmou, em sua página no Facebook, que “a ideia ficou clara no Barcelona: se o jogador não se esforçar bastante, será muito difícil que essa negociação se concretize”.

Ben Ayad, próximo ao clube catalão, explicou que “o Atlético de Madrid se recusa, até o momento, a iniciar as negociações”, ressaltando que “o Barcelona continuará trabalhando, mas com passos claros e sem precipitação”, em referência à recusa da diretoria catalã em entrar em disputas financeiras imprudentes.

Ele acrescentou: “O próprio jogador quer jogar no Barcelona, e o Barcelona está satisfeito com esse desejo, mas o jogador precisa se esforçar bastante junto ao seu clube para que a negociação se concretize”, enfatizando que “sem uma intervenção firme do jogador, a situação é quase impossível”.

O jornalista marroquino concluiu dizendo: “O Barcelona tem seu preço, suas convicções e sua paciência”, em uma mensagem clara de que o clube catalão não ultrapassará o teto financeiro previamente definido (100 milhões de euros) e que a bola está agora no campo do jogador, que deve pressionar o Atlético de Madrid para facilitar sua saída.