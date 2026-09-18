Cesc Fàbregas, técnico do Como, alertou que sua equipe precisa apresentar uma "atuação perfeita" diante do Frosinone, ressaltando que o Como não briga pelo título do Campeonato Italiano ao lado de Roma e Inter, e citando uma frase célebre do português José Mourinho: "Eu faço parte da categoria de treinadores que ainda não conquistaram nenhum título".

As declarações do jovem treinador vêm antes do aguardado confronto entre as duas equipes no domingo, no estádio "Benito Stirpe"; o Como subiu os degraus do futebol italiano na velocidade de um foguete, entrando na disputa da segunda divisão até chegar à participação na Liga dos Campeões da Europa em apenas três anos, o que deixou a imprensa e os concorrentes em dúvida sobre o teto das ambições do clube.

Sobre o aguardado jogo de cúpula entre Roma e Inter e se enxerga o Como como parte da corrida pelo título, Fàbregas esclareceu durante a coletiva de imprensa que concedeu nesta sexta-feira, segundo o que noticiou o site "Football Italia": "Na minha opinião, são as duas equipes mais fortes da Itália. Vou assistir à partida porque amo futebol e confio que será um confronto agradável, e não porque sejam concorrentes diretos nossos pelas primeiras posições".

Em resposta à comparação do seu projeto no Como com o que Johan Cruyff construiu no Barcelona, Fàbregas disse: "Estou muito longe de Cruyff e de muitos outros. José Mourinho disse anteriormente que há treinadores que venceram títulos e outros que conquistaram zero títulos, e a mim se aplica a segunda descrição. O mais importante é o projeto do Como e não Cesc Fàbregas; eu dou tudo o que tenho a este clube, e o fator tempo é a base para qualquer treinador. Esta equipe evoluiu muito ao longo dos últimos dois anos, e se este grupo permanecer por vários anos vamos conquistar algo grande, já a mudança a cada seis meses torna as coisas complicadas".

Sobre o confronto diante do Frosinone, recém-retornado ao Campeonato Italiano e que conquistou duas vitórias e um empate nos últimos três jogos, Fàbregas alertou: "Este será um dos cinco jogos mais difíceis que a equipe vai disputar nesta temporada; o Frosinone passa por uma fase excelente, e quando você os assiste vê 11 amigos que lutam uns pelos outros, e jogam com coragem e ímpeto ofensivo. Precisamos apresentar uma atuação perfeita para conter o perigo da equipe de Massimiliano Alvini, que possui fluidez e um espírito positivo que a tornam uma ameaça a qualquer adversário".

No que diz respeito à condição física, o Como disputa o jogo com o elenco completo pela primeira vez nesta temporada, com a recuperação de Jayden Addai e seu retorno ao banco de reservas após a cirurgia no tendão de Aquiles, o que coloca Fàbregas diante da escolha para o gol entre o veterano Jean Butez e o recém-chegado Robert Sánchez, emprestado pelo Chelsea.

Fàbregas comentou sobre essa escolha dizendo: "Sánchez veio de um clube grande e se acostumou às pressões e a colecionar títulos, e não esperávamos que ele se juntasse a nós. Mas dar descanso aos jogadores é algo importante, até para os goleiros; e a partida passada foi a primeira em que Butez não começou como titular há um ano e meio. Foi uma experiência e um teste, e vamos lidar com cada jogo separadamente para ver o que vai acontecer".

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"